Ne ovirajo ga niti poškodovan gleženj, nategnjena mišica in bolečine v križu

21-letni Tim Udovič je s svojim nastopom v šovu Slovenija ima talent že uresničil svojo željo, da celi državi predstavi twirling. Tik pred finalom se je poškodoval, a to ga ne bo ustavilo na poti do popolnega nastopa.

Tim Udovič že komaj čaka nedeljski finale šova Slovenija ima talent. FOTO: Miro Majcen

Simpatični Tim Udovič bo v finalnem nastopu stavil na močno energijo in dobro voljo. "Finala se veselim, ker bom končno lahko spoznal finaliste, s katerimi sem se do sedaj le pogovarjal po socialnih omrežjih,« je povedal Tim, ki je v polfinalu popolnoma navdušil twirlingom. Tudi v finalu presenečenj ne bo manjkalo, saj bo spet na odru nekaj novega in drugačnega," je povedal Tim, ki se je v začetku tedna spopadal s poškodbo. "Pred dnevi sem bil še bolan, na treningu za finalno oddajo sem si pa poškodoval gleženj, palec, imam nategnjeno mišico na nogi in probleme v križu. Tako da je sedaj pred finalno oddajo kar pestro. Sem pa psihično že pripravljen, in že kar neučakan,"je dodal.

Čeprav je dobil poškodbe, pa pravi, da ga to ne bo ustavilo. "Glede poškodb me ni strah, edino, kar me skrbi je, da med nastopom zrušim reflektor. Da mi palica ostane na stropu. Strop v studiu je zame žal prenizek. A važno je, da uživam. In jaz najbolj uživam, ko uživa publika, če vidim med točko, da je žirantom in publiki točka všeč, potem je užitek na odru še tako večji," še prizna Tim, ki na nastopih nima posebnega amuleta za srečo. "Včasih sem imel srečne boksarice, ampak sedaj, ko gledam nazaj, so mi prinesle več škode kot koristi," je še povedal v smehu.





Kljub poškodbam, pravi, da je psihično zelo dobro pripravljen na nastop. FOTO: Miro Majcen