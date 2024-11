Ne zamudite, nocoj bosta znana druga dva finalista

Prvih pet polfinalistov se je predstavilo preteklo nedeljo in dobili smo prva dva finalista, Evo in Tilna . Čas je, da si ogledamo fantastične nastope naslednjih petih nastopajočih, ki so na avdicijskih nastopih prepričali naše zvezdniške žirante in si priborili nastop na polfinalnem odru Slovenija ima talent.