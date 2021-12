Ne zamudite posebne oddaje, pregled najboljših in še nevidenih točk

Znana so imena vseh desetih finalistov osme sezone šova Slovenija ima talent, ki te dni pridno vadijo svoj nastop na finalnem odru. Medtem ko se trudijo, da bi bil njihov odločilni nastop zares vrhunski ter paša za oči in ušesa, pa si bomo nocoj v posebni oddaji šova Slovenija ima talent ogledali najbolj neverjetne, zanimive in nikoli videne vsebine o talentih, žirantih in voditeljih. "Podali se bomo na pot, ki so jo letošnji talenti prehodili vse do finala, in tako znova obudili razloge, zakaj je treba glasovati zanje v velikem finalu. Videli pa bomo tudi kar nekaj še nevidenih točk, tako da se obeta res poseben in zanimiv večer. Dobrodošli torej v prav posebni oddaji šova Slovenija ima talent," nam je pred današnjo oddajo zaupala zvezdniška žirija.



Ne zamudite posebne oddaje Slovenija ima talent nocoj ob 20. uri na POP TV.