Nekoč prepevala s storžem v roki, danes osvaja velike odre

Komaj 15-letna Brianna Selina Jäger je v drugi avdicijski oddaji Slovenija ima talent navdušila občinstvo, ki jo je nagradilo z bučnim aplavzom, žiranti pa so jo s štirimi 'da' pospremili v naslednji krog. Brianna ljubezen do glasbe goji že od rojstva, njena največja opora pa je njena mami. Z njima smo spregovorili o Brianninih začetkih, izzivih in tem, kako vse skupaj doživlja tudi Briannina mama.

icon-expand Brianna Selina Jaäger FOTO: POP TV

Brianna si že od otroštva želi, da bi postala pevka in bi pisala svoje pesmi, Briannina mama Brigita, ki je hkrati tudi njena največja podpora, pa je potrdila, da je bila njena hčerka že kot majhna deklica ljubiteljica petja, ki je pela tudi s storžem namesto mikrofona, če ni bilo ničesar drugega. Sicer pa je bila menda zelo vesela, ves čas nasmejana in navihana deklica."Pela je že od takrat, ko se je naučila dobro govoriti, in to ne samo v slovenskem, temveč tudi v nemškem jeziku, kar se mi je zdelo še posebej posrečeno," je dodala. "Njena prva bolj resna 'pevska' izkušnja je bila sinhronizacija risanke Kostančkov klub, v kateri je svoj glas posodila glavni junakinji Lizi in tako zapela tudi vseh 13 pesmi, ki so bile v risankah. Tako je njena strast do petja samo še naraščala."

Ne pred, tremo ima po nastopih Pred nastopi, Brianna pravi, da se ji po glavi plete preveč stvari. "Ko se to začne dogajati, si prižgem glasbo na telefonu in se skušam sprostiti (smeh)." Kljub vsemu je zaupala, da pred nastopom na odru Slovenija ima talent ni imela nobene treme. "Po nastopu pa sem jo imela, saj me je malo strah, kaj bodo rekli naši žiranti. Pomembno mi je mnenje vseh žirantov, najbolj pa Marjetke Vovk, ker je sama pevka in glasbenica in se na tem področju spozna bolje kot drugi žiranti." Nekoliko drugače vse skupaj spremlja njena mama. "Ko vidim Brianno, kako se pripravlja na nastop, me popolnoma preplavi vznemirjenost in se zelo trudim, da Brianna tega ne bi opazila ali da ne bi mogoče svoje vznemirjenosti prenesla nanjo. Vendar ne, Brianna je tako sproščena, kot da bi to počela že od nekdaj, in to je res nekaj neverjetnega. Lahko samo rečem, da sem ponosna nanjo do neba in nazaj," je povedala Brigita.

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Petja se uči sama Brianna je sicer samouk. Sama pa tudi izbira pesmi, s katerimi nastopa. "Rada imam zahtevne pesmi, s katerimi lahko dejansko pokažem svoj glas, čeprav se moji najbližji pogosto ne strinjajo z mojim okusom glasbe in izborom pesmi, ki jih pojem. Kadar pride do trenutka, da si moram izbrati pesem za kakšen nastop, si vedno pripravim več pesmi, jih večkrat zapojem, da vidim, katera od teh mi najbolj ustreza, in se nato odločim za eno od teh pesmi. Včasih imam celo za vsak slučaj pripravljeno kakšno rezervo, lahko pa se tudi zgodi, da so nastopi spontani in moram z izborom pesmi hitro improvizirati, časa za dolg premislek in vaje ni." Letos uresničuje svoje sanje Pomembna izkušnja, kjer se je veliko naučila, je bila zanjo zagotovo udeležba v šovu The Voice Kids Germany, kjer je prišla do polfinala. "Od svojega četrtega leta spremljam to oddajo in sem vedno sanjala o tem, da bi enkrat stala na tem odru tudi jaz. 11. sezona je bila moja zadnja priložnost za prijavo zaradi starostne omejitve. Zato sem prosila mami, da me prijavi, in poslala svoj posnetek. Prestala sem različne predavdicije, ki so me popeljale tudi do 'živih' avdicij. Občutka, ki sem ga doživela, ko sem končno doživela svoje otroške sanje – stati na tem odru – se ne da opisati z nobeno besedo." Brianna z lahkoto podoživlja občutke, ki jih je tedaj imela. "Počutiš se kot v sanjah, preplavljajo pa te občutki sreče, ponosa, strahu. Noge so se mi tresle kot šiba na vodi, med petjem sem imela zaprte oči, ker sem svojo pozornost čisto posvetila petju in ne opazovanju okolice. Ko sem odpela in odprla oči, sem čutila veliko veselje in srečo, ko sem zagledala, da so se trije žiranti obrnili, a so žal brenčali Alvara Solerja in Wincenta Weissa razveljavili, saj sta se obrnila zadnji trenutek. Michi in Smudo sta me tako pridobila v svoj tim."

icon-expand Brianna Selina Jaäger z mamo FOTO: osebni arhiv