Neli, ki je Ladu povedala, da ima ADHD: Talenti so točno to, kar sem potrebovala

"Najprej bi samo rada opozorila, da ful hitr govorim, ker imam ADHD," je takoj ob prihodu na oder šova Slovenija ima talent povedala Neli Zajc . "Sem Neli Zajc, stara sem 20 let, prihajam iz Ivančne Gorice in vam bom danes nekaj čudovitega zapela."

V predstavitvi se je opisala kot hitro, zelo pozitivno, mogoče malo čustveno nihajočo, a ji pri tem pomaga glasba. Pojasnila je, kako je, ko imaš ADHD in na odru dala vedeti, da zelo dobro pozna svojo diagnozo. "Jaz ne vem, če imam ADHD," je rekel Lado in Neli je takoj rekla: "Ja, vi ga imate, ja. Sem vas gledala. Pač malo ga imate, res. In ENFP ste. Pomeni, da ste ekstravert, ki je inutiativen, čuteč in spontan." In ja, Lado se je strinjal, da je dobro določila njegovo osebnost.

Kot je povedala za 24ur.com, se je na odru Slovenija ima talent počutila neverjetno: "Vse čustvene nianse, ki jih prinaša ADHD, so se hitro umirile in na začetku sem se res lahko osredotočila na petje. Samo na koncu sem pravzaprav ugotovila, da bi mogoče potrebovala več vaje pred večjim občinstvom, v resnici nisem pred večjo množico kot dvema nastopala že od šestega razreda." In kako je bilo spremljati samo sebe nekaj mesecev po avdiciji? "Pravzaprav je vse skupaj zelo smešno. Ker živim v študentskem domu, fakulteta pa se kmalu začenja, sem morala že biti v domu. Tako, da mi je mami vse skupaj posnela in poslala preko sporočila. Dodala je, da je ob prvem gledanju čutila živčnost, saj ni bila prepričana, kako bo predstavljena na televiziji in dodala: Preplavilo me je veselje, ko sem videla, koliko ljudi me podpira."