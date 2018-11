Neuspeh želita izbrisati s popolnim in vratolomnim nastopom

Akrobata Luka in Tim sta se v šov Slovenija ima talent prijavila z namenom: "Šov nama predstavlja odskočno desko, saj pri najini “panogi” ne obstaja nobenih tekmovanj, kjer bi pokazala najin talent. V akrobatskih vodah želiva čim dlje ostati, saj nama to prinaša neizmerno veselje in strast. Ko stojiš pred občinstvom in doživiš stoječe ovacije, se ti prav vsaka ura treninga povrne. Vredno je trenirati več let, samo za tistih nekaj sekund in to naju žene naprej in motivira."

Prvič jima na talentih ni uspelo, v drugem poskusu pa sta prišla v polfinale. "Velikokrat se vprašava, če lahko sploh preseževa to, kar trenutno znava in sva zmožna pokazati. Ta šov nama je dal ogromen zagon, da sva še bolj zagrizla v delo in poskušala izvesti še bolj zanimive, nevarne in unikatne elemente. Nekateri so se nama zdeli popolnoma pretežki na začetku, a zdaj se mi zdi, da sva jih pripravljena pokazati na odru Talentov. Prav zaradi tega, sama sebi želiva dokazati, da sva zmožna točko izpeljati, tako kot sva si zamislila. Seveda pa je tukaj v ozadju še neuspeh izpred dveh let. Takrat naju je to zelo potrlo, saj sva bila na začetku kariere in še brez izkušenj. Kljub temu sva se borila naprej in trenirala, zdaj pa je čas, da sama sebi in tudi drugim dokaževa, zakaj nisva odnehala."

Tim in Luka se poznata dobra tri leta, skupno pot sta začela pred dobrima dvema letoma, z njuno kariero pa je raslo tudi njuno prijateljstvo. "Toliko časa dnevno preživiva skupaj, da drugače verjetno ne bi morala funkcionirati. Skupaj sva doživela veliko uspehov in padcev, kar naju zelo povezalo in tudi naučilo, kako shajati drug z drugim v vseh situacijah. Seveda si morava maksimalno zaupati, saj sva sploh med izvajanjem salt za varen pristanek velikokrat odvisna drug od drugega. To zaupanje sva zgradila z urami in urami treninga, tako da se zdaj že res v potankost poznava in z vsakim gibom lahko predvidiva, kaj bo kdo naredil," sta povedala fanta, ki se družita tudi izven telovadnice. "Oba zelo rada igrava kitaro ali košarko, tako da morava priznati, da sva res dobra kolega. Samo tako lahko skupaj preživiva vse te trde treninge brez konfliktov."

Marsikdo bi Flipping Art označil za adrenalinska odvisnika, kar si štejeta za kompliment. »Glede na to, da se mečeva z balkona, sva res. (smeh) Seveda nama je všeč adrenalin, recimo na vlaku smrti ali čem podobnem, ampak pri akrobacijah pa ne čutiva enako. Za vsako stvar, ki jo izvedeva, je zadaj na tisoče ponovitev in tako točno veva, kaj zmoreva in česa ne. Ko se učiva neko novo ali bolj nevarno stvar, tudi najprej vadiva na blazinah in postopoma, tako da je zmeraj varno. Vedno sva prepričana v to, kar delava, tako da ne občutiva tistega klasičnega adrenalina. Večje veselje nama prinese perfektna izvedba samega nastopa ali pa samo nastopanje pred občinstvom - takrat kar zažariva,« še dodata akrobata, ki vse svoje točke načrtujeta sama.