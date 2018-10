Nevideni talenti: albanski raper, kubanski violinist in češka cirkusanta

Tudi v drugi oddaji sedme sezone šova Slovenija ima talent je bilo nekaj takih, ki jih na malih zaslonih niste videli. Med njimi sta cirkusanta češke družine Kellners, kubanski violinost Ernesto, pojoča Dolenjka Tjaša, ljubljansko-albanski raper Blerim in boga opevajoči Rene.

Kako so se v 2. oddaji Slovenija ima talent odrezali člana Cirkusa Kellners, Ernesto, Tjaša, Blerim in Rene? Oglejte si posnetke! FOTO: Sandi Fišer

Kubanec Ernesto Garcia Premože že osem let živi v Sloveniji, kjer se preživlja kot profesor violine, tu pa je spoznal tudi svojo ljubezen. Predstavil se je z nekakšno mešanico violine in električne kitare. "Ko iščeš napredek, spoznaš, da je sporočilo najbolj pomembna stvar. V tem instrumentu sem to našel," je povedal. "Zelo dobro govoriš slovensko,"ga je pohvalil Lado. "Rad bi veliko nastopal, moji cilji so neskončni," je o svojih ciljih povedal Ernesto.

Po njegovem impresivnem nastopu, ki je bila mešanica različnih žanrov, je bila večina precej očarana. Tudi sodniški kvartet. "Vedno sem navdušena nad nečem, kar je drugačno, kar še ni bilo videno. Svoj DA pogojujem s tem, da se mi boš kdaj pridružil na kakšnem mojem nastopu," je bila navdušena Marjetka. "Tvoj modni dodatek je iz sebe izvabil novo dober zvok. Ne veš, ali je kitara ali violina, nekaj vmes. Fascinantno," je vzhičeno pripovedovala Ana. "Ernesto, ti si originalen tip, imaš originalen instrument, tudi igraš originalno. To jaz letos iščem, originalne nastope. Všeč mi je bilo," je bil neposreden Branko. "Ker sem si želel več, imaš moj NE,"pa je bil kritičen Lado. Vseeno pa je dobil trikrat DA in se je zasluženo uvrstil v naslednji krog. Iz cirkusa Kellners sta se predstavila FilipinJan, ki prihaja iz Češke in velikokrat gostuje po Sloveniji. "Zakaj sta se prijavila na Slovenija ima talent?" je zanimalo Ano. "Da bi vam pokazala talent," je salvo navdušenja in smeha požel Jan, ki je Filipov svak. Predstavila sta komično točko opere in baleta, ki je še najbolj spominjala na stare Chaplinove burleske, izzvala pa veliko dobre volje.

"Krasen navdih za nadaljevanje kariere Saša in Domna. Simpatično je bilo, tako meni, kot tudi občinstvu. Ali je to dovolj za polfinalni oder?" se je spraševal Lado. "Ni bilo le simpatično, bilo je tudi naštudirano, saj sem v točki videla veliko figur iz znanih klasičnih baletov. Kolegica je kot sanje vsake balerine. Bila sta prisrčna, pobrala sta vse šale iz baleta," je bila navdušena Ana. "Včasih je preprosto tudi najboljše. Vidva imata občutek a občinstvo, meni je bila točka zelo zabavna,"je bila zadovoljna Marjetka. "Prvič sem videl, kakšno je življenje baletnikov. Ana je balerina, pa noče povedati, kakšno je baletno življenje. Zdaj sem prvič videl, kako to izgleda, kako se imajo radi, kako se tepejo. Drugič brez težav lahko poveš, da ne bo treba, da nam to pokažejo Čehi," je bil sarkastičen Branko. Ana, Marjetka in Branko so se strinjali, da sta nekaj posebnega, ko pa sta obljubila, da morda naredita točko o slovenskih politikih, sta nekoliko prepričala tudi Lada in se uvrstila v naslednji krog. Tjaša Kopina iz Novega mesta rada poje in sta ji všeč gledališče in film. Na odru Talentov smo jo že videli pet let nazaj, kar je bil sploh njen prvi nastop. Tokrat pa se je predstavila s pesmijo Brave, s katero je dokaj uspešno premagala tremo.

"Čestitke, danes sem te slišala prvič. Imam občutek, da si naredila veliko na sebi. Vsem nam na ramah sedijo strahovi in se včasih obsojamo, a ko se odločiš, da imaš neko stvar rad, se ne zapreš, potem ti vsaka nova izkušnja vliva novo samozavest. Tvoj pogum, da si prišla nazaj in da delaš na sebi, se mi zdi edina prava pot," je bila spodbudna Marjetka. "Težka skladba, očitna trema, zanima me, če bi jo na polfinalnem odru lahko zatrla,"je bil razmišljujoč Lado. "Čutila sem veliko negotovosti, malo me je bilo strah ali ti bo uspelo. A poskušaj strah pretvoriti v adrenalin in željo, da se pokažeš," je dejala Ana. "Pogrešal sem izrazito močno željo, kaj želiš pokazati glede na pesem z močnim sporočilom. Šla si stopnico naprej, nisi pa me prepričala," je bil standardno kritičen Branko. Četudi so Tjaši vsi zaželeli, da naj ne obupa in naj si polovičen uspeh (dvakrat JA in dvakrat NE) vzame kot spodbudo, se svetlolaska ni uvrstila v naslednji krog. 27-letni Rene Ribič s Senovega je zapelAmazing Grace, saj je zatrdil, da je po smrti očeta spoznal boga, kar je bila velika sprememba v njegovem življenju. Branko mu je že med petjem stisnil tvoj NE. "Pri tvojem nastopu je prišla do izraza tvoja preobrazba v življenju, dal si nam ščepec nežnosti. Ekspresivno si bil odličen, pevsko pa malo manj,"je njegov nastop opisala Ana.

"Z vajo bi lahko bil pevec, glasilke imaš. A z malo več vaje. Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal,"je bil malce ironičen Lado. "Enostavno mlačno, hladno, nekatere besede zahtevajo drugačen pristop in nisem toliko padla v tvojo štorijo," je dejala Marjetka, Rene pa se ni uvrstil v naslednji krog. Blerim Rexhepi je 19-letni ljubljanskih raper albanskih korenin, ki je predstavil pesem v dveh jezikih, slovenščini in albanščini. "Marjetka je groovala, zato smo na dobri poti," je takoj po nastopu komentiral Lado. "Imeli smo že nekaj raperjev v oddaji, moram reči, da je rap kar v razcvetu, ljudje ga imajo radi. Imaš nekaj drugačnega, imaš dušo, všeč mi je bilo, da si zarapal v obeh jezikih. Mislim, da je prostor zate na glasbenih tleh, tako da upam, da ga boš našel,"je bila spodbudna Marjetka.

"Imaš stas, vokal, imaš nekaj za povedat, malo si se zmotil, a si rešil, kar je edino pomembno, skratka, nekaj imaš," mu je povedal Lado. "Imaš blazno lep glas, blazno sem te začutila, dobil si me na svojo stran," je komentirala Ana. "Blerim, obetaš. Drugega dela sicer nisem razumel, saj je zvenelo kot Lado, kadar nekaj momlja," se je pošalil Branko, ki mu je sicer dal svoj NE, a so ga tri kljukice popeljale v naslednji krog. Celotne nastope in komentarje sodnikov si lahko ogledate v posnetkih, zamujene oddaje pa na VOYO.