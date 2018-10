Nevideni talenti: Na odru tudi igralski sodelavec Domna Valiča

V četrti oddaji Slovenija ima talent je bilop kar nekaj zanimivih in dobrih talentov, ki se niso uvrstili v oddajo, ki je bila na spredu preteklo nedeljo. Med nevidenimi talenti so tudi simpatične baletke, ki so, seveda, navdušile predvsem Ano Klašnjo.

Slovenija ima talent: Jože Doberšek FOTO: POP TV

Na velikem odru ljubljanske Opere pa se je vsem nastopajočim pridružil igralski sodelavec voditelja Domna Valiča. Jože Doberšek je sicer gostinec, ki si želi uspeti v šovbiznisu in pravi, da je tip človeka, ki se vsakega projekta loti 150-odstotno. Žirantom je zapel italijansko uspešnico Caruso.

Medicinska sestra Nina Zelko poje že od majhnega. Priznala je, da je že nekaj časa zbirala pogum, da bi nastopila tudi na velikem odru ljubljanske Opere. Žirantom je zapela precej zahtevno pesem - uspešnico Celine dion Because you love me. Lado jo je pohvalil, da je izjemno pogumna in se ji na odru tudi zahvalil za dobro delo, ki ga opravljajo ona in vse ostale medicinske sestre.

16-letna Koprčanka Arjana Cah je bila predvsem všeč Ladu Bizovičarju. Na odru se ji je pridružil glasbeni kolega Stane, ki je Arjano pohvalil in dodal: "Za svoja leta je odlična."Arjana pravi, da je v Sloveniji premalo rocka, zato se je odločila, da se bo predstavila prav s tem žanrom. Z večno klasiko Knocking on heavens door je dosegla, da je z njo zapela cela opera, navdušila pa je tudi Ano: "Arjana upaš si biti drugačna in to je zelo veliko." In Branko? Ta je ne vidi kot zmagovalke.

Nasmejana 18-letnica Amadeja Pipan rada piše pesmi in, kot je zaupala žirantom, bo v kratkem izšla njena zbirka pesmi Biti zaljubljen, ljubljen v kateri so pesmi o ljubezni in življenju. Žirantom se je predstavila s pesmijo od Modrijanov. "Že naslov govori Hvala za sanje in že vnaprej lahko povem, da to so moje sanje,"je povedala pred nastopom.

Plesna skupina Attitude so simpatične baletke, ki so takoj osvojile Ano in ji narisale nasmeh na obraz. Deklice in en deček so Ano vrnile v čas njenih začetkov: "Vi ste bili veliko bolj pogumni kot sem bila jaz, ko sem bila jaz in toliko enega talenta, toliko enega veselja na odru, hvala vam za to točko."

Polona Jurič, 19-letna navdušenka nad bluesom, je s svojim nastopom razgrela celotno ljubljansko opero s pesmijo It must be love. Bodoča pravnica je zaslužila aplavz tudi od Branka: "Polona, Polonca, dobro si to zabluzila!"Žal pa Marjetke in Lada ni navdušila.

46-letna Azra Japič je zgovorna pevka, ki niti žirantom ni pustila do besed. Lado ni mogel skriti navdušenja, saj se je nenehno smejal, Azra pa jim je obljubila, da jim bo njen nastop všeč. Zaupala je tudi težko življenjsko preizkušnjo. Pred nekaj leti je namreč izgubila sedemletnega sina. Mama samohranilka je pesem posvetila svojemu starejšemu sinu in pokojnemu sedemletniku.