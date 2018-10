Nevideni talenti: simpatična osemletnica iz Berlina in upokojenec z orglicami

Branku, Ani, Marjetki in Ladu je prinesla tudi darilo – vsakemu je poklonila risbo njih, kako sedijo za žirantsko mizo. "Imam tudi darila za vas," je povedala in risbice odnesla do mize ter vsakemu dala po eno ter sramežljivo dodala: "Sem vas narisala na odru." Branko je bil nad risbo navdušen in se je ob tem pošalil na svoj račun: "Imam celo lase. Super darilo, hvala."

Po končani nemški različici pesmi iz risanega filma so jo žiranti pohvalili in ji položili na srce, naj ostane takšna, kot je. Lado jo je pohvalil kar v nemščini, Marjetka pa je povedala: "Na različnih šovih gledamo, kako otroci dobro pojejo in prinesejo na svet en velik talent. Najbolj vesela sem, da lahko tudi zate povem, da si ta otrok, ki nas je presenetil, sezul. Imaš prekrasen glas. Zelo lepo si zapela in hvala, da si prišla k nam in mislim, da te bomo še slišali na tem odru."Ana pa je povedala, da se v njej skriva navihana igralka, kar je velik potencial: "Obdrži to, hvala ti!"

Povedala je tudi, da ima nekaj izkušenj z nastopi. Razkrila je, da je bila na avdiciji nemškega šova The Voice Kids v Berlinu. "Nisem bila še na odru, bila sem samo na avdiciji," je razkrila in povedala, da bo na odru zapela pesem iz risanke Pocahontas.

Iz Haloz je na veliki oder prišel 68-letni Daniel Polajžer, ki je med svojim glasbenim nastopom zaigral tudi na tamburico in orgle. "Jaz doma, v sobi nekaj brenkam in me je moja zlata vnukinja Veronika slišala in rekla: 'Dedi, to pa moraš iti na Talente!' in potem me je ona prijavila."Predstavil je tudi svoje umetniško ime – Mi trije: "Orglice, tamburica in moj glas."

In čeprav je Daniel s svojim simpatičnim nastopom očaral žirante, so se vsi po vrsti odločili, da to ni nastop za polfinalni nastop. "Preredko dobimo na oder ljudi nad 50, ki so duhoviti, ne govorijo res predolgo in zraven še 'špilajo' in dobro zabavajo celo občinstvo. Veronika! Hvala, da si nam dedka poslala!"je povedal Lado, Ana pa je njegovo misel dopolnila z besedami: "Redkokdaj pride na naš oder nekdo, ki je malo starejši občan v zgodnjih srednjih letih. Vzela bi vas domov, z veseljem bi vas imela na kakšni družinski veselici. Z veseljem bi vas poslušala na svojem vrtu.Vi imate dobor energijo. Vidi se, da ste srečen upokojenec. Gospod Daniel, jaz sem uživala in prepričana sem, da ko bosta z Veroniko gledala ta posnetek, da se bosta imela zares luštno."

In čeprav je žirante sprostil, jih nasmejal in očaral s svojo simpatičnostjo, so se odločili, da ga ne spustijo v naslednji krog. Dobil je le en 'da', tega pa mu je dodelil Lado.