Nina o Talentih: Tik pred nastopom sem skoraj padla

Nina Sirk se je za nastop na Slovenija ima talent odločila, ker je želela pokazati svoj talent in z ostalimi deliti to, kar najraje počne. "Že od malih nog gledam talente, tako da bi lahko rekli, da je to že večletna želja." In kako se je počutila na odru Slovenija ima talent? "Občutek je bil neopisljiv, hkrati pa zelo vznemirljiv, ampak na dober način. Veselila sem se vseh komentarjev, saj se iz tega lahko marsikaj naučiš," je dodala. Zanimiva pa ji je bila tudi izkušnja s snemanja prve oddaje. "Poleg vseh komentarjev, za katere sem neizmerno hvaležna, so se mi s snemanja najbolj vtisnili v spomin prijazna ekipa, ljudje in smešen trenutek, ko mi je tik pred prihodom na veliki oder malce zdrsnilo in sem skoraj padla na rit pred vsemi."

Ninina pot na oder tudi sicer ni bila najlažja. Kot je povedala že v oddaji, je imela pred časom težave z glasilkami in v primeru zapletov je ne bi imeli priložnosti slišati. Je pa bil zanjo čas, ko je imela težave z glasilkami, tudi čas, ko je spoznala, da se želi v življenju ukvarjati z glasbo. "Ja, to je bil kritični trenutek, ki me je prizemljil in dokončno odločil, da je glasba moja edina želja v življenju," je zaupala. "V vsakem primeru bi glasbo obdržala. V primeru, da bi bila operacija glasilk neuspešna ali nemogoča, bi se verjetno preusmerila v kakšno glasbeno produkcijo."

K sreči je z glasilkami zdaj v redu in tako je bil tudi njen nastop lahko odličen. Kot pravi, si trenutno želi čim več nastopati in izdati album. "V prihodnosti pa bi si želela preizkusiti srečo v tujini in tam še dodatno dodelati svojo kariero."

Kdo je ÄNEN?

Nina sicer ustvarja pod vzdevkom ÄNEN. Z nami je delila zgodbo, ki stoji za tem vzdevkom. "ÄNEN je v bistvu moje umetniško ime, pod katerim delam glasbo, poleg imena in priimka. Zgodba za tem je, da sem najprej obrnila svoje ime na glavo in zamenjala samoglasnik i. Nastalo ime Anan mi je bilo všeč, saj me je spominjalo na zgodovino starih Egipčanov in film Mumija, ki sem ga že kot otrok oboževala. Minilo je nekaj časa, ko sem začela razmišljati, kako bi to tujec izgovoril, zato sem vpisala v prevajalnik ime, saj je tam bila opcija takojšnjega izgovora besede. Nato mi je prevajalnik svetoval popravek na Änen in finščino, potem pa sem zvedela, da naj bi to pomenilo neke vrste zvok. Umetniško ime sem obdržala in ob obisku prijateljice, ki študira v tujini, dobila tudi potrditev, da je prevod pravilen," je pojasnila.

Ali bo Nina nastopila v polfinalu ali ne, je za zdaj še vprašanje, na katerega odgovor vedo samo žiranti. S katero pesmijo bi se v primeru uvrstitve v polfinale predstavila, priredbo ali avtorsko pesmijo, pa prav tako še ostaja skrivnost. Ne zamudite naslednje oddaje Slovenija ima talent. Vsako nedeljo ob 20. uri na POP TV ali dan prej na VOYO, kjer si lahko ogledate tudi vse zamujene oddaje.