Nina Sirk je že v srednji šoli utrpela vnetje glasilk

Nina Sirk , ki prihaja iz Goriških brd, pravi, da je od nekdaj rada pela, da pa je potrebovala kar nekaj časa, da se je opogumila in zapela tudi komu drugemu, ne le sama sebi. "Bila sem precej sramežljiva, a sem se te sramežljivosti pri 13. letih končno rešila in se počasi privajala peti tudi pred drugimi ljudmi. Takrat sem odločila, da je glasba tisto, kar bi dejansko rada počela celo življenje, zato sem se ob končani osnovni šoli vpisala na srednjo glasbeno šolo, kjer sem se učila osnov jazz petja. V srednji šoli sem ob rednem zdravniškem pregledu ugotovila, da so moje glasilke otečene in potrebujejo počitek in "zdravljenje", zato sem naredila vse, da pozdravim glasilke. Odločila sem se za dvotedenski molk. Sporazumevala sem se v večini z listki in telefonom, v res nujnih primerih sem mogoče kaj rekla,a bolj potiho."

Po dolgih dveh tednih je začela s popravljanjem tehnike in bolj pazljivim petjem. Pravi, da je takrat ni nič ustavilo na poti do uspeha in je že kmalu pozdravila in okrepila svoje glasilke. Še zdaj jih redno pregleduje in pazi na njih, saj se zaveda, da so prav glasilke njeno zlato. "Pesmi pišem že leta, ampak šele v zadnjih dveh letih sem začela to bolj resno razvijati. Leta 2021 sem vprašala par prijateljev, če bi želeli z mano igrati kot moj bend, saj sem si zaželela več nastopati. Seveda so bili takoj za in imeli smo par nastopov na manjših odrih, kjer sem se tudi prvič, poleg mojega imena in priimka, predstavila z umetniškim imenom ÄNEN."

Sicer zase pravi, da je popolna definicija ekstroverta in da je oseba, ki ima veliko energije, je zgovorna, glasna in zelo rada spoznava nove ljudi. "Rada odkrivam nove stvari, tudi če so te na prvi videz malce strašne, med drugim tudi plezam, na primer."