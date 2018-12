Njen največji strah je, da bi ji spodrsnilo!

Simpatična Tjaša v finalu stavi na to, da bodo ljudje občutili njeno močno željo in trdo delo, hkrati pa uživali tako kot med nastopom uživa sama. "Seveda bom poskrbela za presenečenje in bom pokazala nekaj novega. Moje priprave na finale so seveda stresne, saj sem si postavila nov izziv, zato v dvorani preživljam ure in ure," prizna Tjaša, ki jo je najbolj strah, da ji kdaj spodrsne, čeprav verjame vase in svoje sposobnosti. "Samozavest mi vliva to, da mi je kljub temu, da sem samouk, uspelo. Tudi to da ljudi, ki trenirajo toliko različnih stvari, res ni veliko," še doda Tjaša, ki pri svojih nastopih nima nobenega amuleta za srečo.