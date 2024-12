Nocoj bomo dobili zmagovalca desete sezone Slovenija ima talent

Vse od sebe bodo dali plesna skupina Plac iz Celja, 19-letni harmonikar Luka Konečnik, in harmonikarski duet Duo Zemljotres, plesno artistična skupina (Duo) Kamikazete in 22-letna artiska Lara Crnjac, mala genija 9-letni Edvard in 7-letna Frida, 22-letni plesalec Tilen Grašič ter trije pevci: 18-letna pevka Kira Štruc Jurički, 24-letni pevec Manuel Perhavec in komaj 13-letna Eva Brumen-Košar. Le eden izmed njih bo nocoj postal zmagovalec in samo enega čaka bogata nagrada v višini kar 50.000 evrov.

Ste že podprli svojega finalista?

Glasovanje za zmagovalca je ključni del finalne oddaje. Gledalci po vsej Sloveniji imate možnost, da s svojim glasom spremenite življenje enega izmed finalistov. To ni le glasovanje – je vaša priložnost, da prepoznate in nagradite talent, ki se vas je najbolj dotaknil.