Nocoj bomo dobili zmagovalca devete sezone Talentov

Izmed številnih nastopajočih jih je kar 80 napredovalo v naslednji krog. 25 jih je imelo priložnost nastopiti na polfinalnem odru, v finalu pa je bilo prostora le za 10 najboljših. Toda zmagovalec šova Slovenija ima talent je lahko le eden. Kdo bo zbral največ glasov in osvojil laskavi naziv ter bogato nagrado v višini 50 tisoč evrov?

Prišli smo že skoraj do konca šova Slovenija ima talent in pred nami je le še zadnje poglavje najbolj talentiranega šova ta hip – veliki finaleNa oder bo stopilo vseh 10 najboljših , ki so s svojimi nastopi najbolj prepričali najprej žirante – Marjetko Vovk, Ano Klašnja, Lada Bizovičarja in Andreja Škufco, nato pa tudi občinstvo.

Znova se bodo tako imeli priložnost predstaviti pevkaNina Sirk, predstavnici cirkuške šoleCirkus StarValentina in Ajda, pevecJure Kotnik, akrobatski duoAcro Connection(Alja in Matjaž), plesalecAhmed Kullab, pevecDomen Kljun,cirkusanta in čarodejaArbadakarba(Tina in Matjaž), pevkaMaria Sofia Tovar Brčić, harmonikaricaŠpela Šemrlin plesalkaTatjana Gajanović.Samo eden izmed njih bo nocoj postal zmagovalec in samo enega čaka bogata nagrada v višini kar 50.000 evrov.

Kdo bo slavil, je tudi tokrat v rokah vas, gledalcev, ki boste glasovali. Prav vi lahko odločite, kdo si najbolj zasluži zmago in ga s svojim glasom podprete. Za svojega favorita že lahko glasujete na tri različne načine: uporabite lahko stacionarni telefon, mobilni telefon ali pošljete SMS-sporočilo. Glasovanje poteka vse do nedelje, ko bosta konec oznanila voditelja Peter Poles in Sašo Stare.