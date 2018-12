Nocoj Branko stavi na Jašo

Nocojšnja polfinalna oddaja bo zares napeta, saj bodo nastopiliFlipping Art, Dominik & Marko Acoustic, Lara Kramberger, Manu Nonković, Unity Crew, Ževža in zlati gumb Jaša Šaban. Slednji je glede svojega nastopa zelo skrivnosten, bo pa točko posvetil tudi svojemu žirantu Branku Čakarmišu, ki ga je na avdicijskem nastopu poslal naravnost v polfinale.



"Jaša je v Talente prišel zato, ker nosi glasbo v srcu. V polfinalu naj sledi svoji intuiciji. In gledalci bodo nagradili njegovo strast," je povedal Branko Čakarmiš."Trenutno vso energijo usmerjam v Slovenija ima talent, na odru pa bom to, kar sem, iskren in unikaten, v nastop bom vložil vso svojo energijo in znanje ter upam, da mi to prinese finale," je priznal Jaša.

Ne zamudite četrte polfinalne oddaje Slovenija ima talent nocoj ob 20. uri na POP TV.