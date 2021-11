Nocoj gre zares, prvi polfinalisti so pripravljeni

Priljubljeni šov Slovenija ima talent bo nocoj širni Sloveniji postregel z nepozabnimi nastopi prvih šestih polfinalistov, ki se bodo borili za vstopnico v veliki finale šova. Nocoj ob 20. uri bodo pred zvezdniško žirijo stopili pevec Til Čeh, plesalec Kostja Komel Nardin, pevka Emilija Domić, izredno gumijasta gibalka Tajda Korče, vokalna skupine Cantare ter Zala in Julija, ki slišita na ime De Liri. "Komaj že čakam, da pokažem, kaj sem pripravila za polfinale. Upam, da bom spet navdušila voditelja Petra in Saša ter upravičila njun zlati gumb. Na polfinalno oddajo sem se pripravlja po najboljših močeh in se trudila, da bi pokazala čim več napredka. Moja polfinalna točka ne bo ravno drugačna od avdicijske, bo pa definitivno nadgradnja," je povedala dobitnica zlatega gumba Tajda Korče.