Nocoj gre zares – prvih pet polfinalistov gre v boj za vstopnici v veliki finale

Po vznemirljivih avdicijah, polnih emocij in izjemnih nastopov, nas že nocoj čaka prvi polfinale 10. sezone šova Slovenija ima talent. Pet talentiranih posameznikov bo stopilo na oder, vsak s svojim edinstvenim nastopom, da osvoji vaša srca in prvi dve mesti v finalu.

Po tem, ko so že osupnili žirijo, tokrat nastopajoče čaka še večji izziv, saj bodo morali z nastopi prepričati še gledalce pred TV-zasloni. Prav gledalci boste namreč tokrat z glasovanjem neposredno odločili, kdo bo prvi finalist, o usodi naslednjih dveh z največ glasovi pa bo odločala žirija. Eden izmed njiju bo nadaljeval pot do zmage in bo korak bliže osvojitvi glavne nagrade v višini 50 tisoč evrov, drugi pa se bo moral žal posloviti. Pripravite se, to bo spektakel!

Za prvi dve mesti v finalu se bo to nedeljo borilo pet polfinalistov. Prvi je mladi kantavtor iz Mojstrane Martin Gomboc, ki je na avdiciji zapel svojo avtorsko pesem. Martin, ki si želi dokazati, da zmore, stavi na svojo avtentičnost. Žirija je v njem prepoznala nekaj posebnega, Marjetka pa ga je opisala kot definicijo popolnega nastopa. Videli bomo, ali bo njegova unikatnost segla tudi do src gledalcev in mu prinesla vstopnico za finale.

Druga je Primorka Tina Bolko, ki smo jo spoznali že v prejšnji sezoni Talentov. Strastna ljubiteljica muzikala je prejela strog komentar Lada, ki jo je tako želel spodbuditi k pripravi še boljšega nastopa za naslednji krog tekmovanja. Ji bo tokrat uspelo, kar ji v prejšnji sezoni ni, in se uvrstiti v finale?

Predstavil se bo tudi mlad perspektiven plesalec Tilen Grašič, ki prihaja iz Ljubljane in je na avdiciji vse osupnil s svojo mojstrsko kombinacijo 'breakinga' in izraznosti. Tilen si želi, da bi bil 'breaking' v Sloveniji bolj prepoznaven in sanja o preboju na mednarodno sceno. S prebojem v finale bi bil stopničko bliže svojim sanjam.

Čarodej Luka Malenšek, prav tako iz Ljubljane, čaranja ne vidi le kot zabavo, ampak kot način povezovanja z ljudmi. Luka je pripravljen premešati karte tudi v polfinalu in presenetiti s svojo inovativnostjo.

Najmlajša med polfinalisti, 13-letna Eva Brumen Košar iz Miklavža na Dravskem polju, je z izvedbo Avsenikove Tam, kjer murke cvet ganila žirijo in od Marjetke prejela zlati gumb. Kot edina med petimi, ki si je zagotovila nastop neposredno v polfinalu, ima zdaj še večjo odgovornost. Bo osvojila občinstvo in naredila pomemben korak na svoji sanjski glasbeni poti?

V nedeljo zvečer bodo ti talenti stali pod žarometi, vsak s svojim edinstvenim nastopom, da vas očarajo. Ne zamudite prve polfinalne oddaje nocoj ob 20. uri na POP TV. Glasujte za svojega favorita in pomagajte odločiti, kdo bo prvi finalist 10. sezone Slovenija ima talent! V finalu je prostora le za 10 tekmovalcev. Kateri dve točki bosta najbolj prepričali nocoj? Glasujte za svojega favorita! Vse o glasovanju najdete tukaj.