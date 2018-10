Nocoj kar dva zlata gumba!

V prvi oddaji letošnje sedme sezone šova Slovenija ima talent je mladi glasbenik Jaša Šaban s svojim nastopom prepričal najbolj strogega žirantaBranka Čakarmiša, ki mu je z veseljem podelil prvi zlati gumb sezone. Iz oddaje v oddajo bodo novi talenti dokazali, da Slovenijo čakajo še številni talentirani posamezniki, ki bodo tako ali drugače zasijali na odru ljubljanske operne hiše.

V nocojšnji, že tretji oddaji sedme sezone šova Slovenija ima talent bosta za val navdušenja poskrbela kar dva nastopajoča. Eden je prepričal zahtevno članico zvezdniške žirije, pevko Marjetko Vovk, ki je ob podelitvi zlatega gumba jokala od sreče in ganjenosti. Drugi zlati gumb pa bosta nocoj skupaj pritisnila tudi zabavna voditelja šova Slovenija ima talent, Domen Valič in Sašo Stare, ki bosta tako osrečila še enega tekmovalca in mu namenila takojšnjo uvrstitev v polfinale.