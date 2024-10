Nocoj na oder Slovenija ima talent prihaja Damjan Murko

Jubilejna, že 10. sezona šova Slovenija ima talent, je v preteklih treh avdicijskih oddajah ponudila obilo izjemnih nastopov in razkrila kar nekaj doslej skritih talentov. Žirante in občinstvo bodo tako preplavila vsa mogoča čustva. Slišali bomo neustavljiv smeh in si brisali solze.

Nocoj ob 20. uri na POP TV.

Tokrat bomo videli serijo novih točk – od strašnih do zabavnih in ganljivih. Določeni trenutki se nam bodo tako zagotovo zasidrali v srce, nas inspirirali in dali vedeti, da smo ljudje med seboj resnično globoko povezani. Med drugim se bomo spomnili lanskih uničujočih poplav in solidarnosti, ki nas je povezala v težkih trenutkih. Obeta se kar nekaj glasbenih in pevskih nastopov, pa tudi zabave.

Za piko na i bo tokrat poskrbel imitator slovenske legende zabavne scene Damjana Murka. Ta bo tako presenetil Lada Bizovičarja, da bo ostal brez besed. Če smo v pretekli oddaji na odru videli voditelja Saša Stareta, bo tokrat v eni izmed točk nastopil še voditelj Peter Poles. Nenavadna in kar rahlo strašljiva točka bo presenetila navzoče.

Izkušene žirante Ano Klašnja, Marjetko Vovk, Andreja Škufco in Lada Bizovičarja, ki bodo napeli oči in ušesa ter nabrusili jezike, znova čaka naloga, ki je vse prej kot enostavna. Kaj pa vi, ste pripravljeni na nov venec vrhunskih točk in vrtinec čustev? Ne zamudite nove oddaje Slovenija ima talent nocoj ob 20. uri na POP TV.