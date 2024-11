Nocoj odločate o usodi novih petih polfinalistov

Z ulic Kopra in Ljubljane na oder Talentov znova prihajata brata Tine in Rok, ki nastopata pod imenom 2BROTHERS. Ob letečem drogu se bo zavihtela 20-letna Lara Crnjac, ki se je začela s to dejavnostjo ukvarjati po tem, ko je zaradi poškodbe gležnjev pri nerodnem padcu morala zaključiti z gimnastično kariero. V višave pa nas bo ponesla akrobatska skupina Dunking Devils, ki bo dokazovala, da je meja nebo in izvajala dih jemajoče akrobacije z zabijanjem na koš.

Ogrejte si prste in glasujte za svojega favorita. Vse o glasovanju najdete tukaj. Tretja polfinalna oddaja bo na sporedu nocoj ob 20. uri na POP TV.