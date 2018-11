Nocoj spopad talentov, ki jih obožuje tudi žirija!

Sedma, pravljična sezona šova Slovenija ima talent je postregla že s štirimi finalisti, nocoj ob 20. uri pa nas čaka že tretje polfinalna oddaja, ki bo zares napeta. Na odru talentov se bodo namreč pomerili štirje pevci in dva plesna talenta – skupina in solist.

Vsi pa bodo imeli tudi večje možnosti, da prepričajo gledalce, da jih pošljejo v finale, saj nocoj ne bo nastopil iluzionist Kayo, ki je nastop odpovedal iz osebnih razlogov. Za talente pa bo držala pesti tudi zvezdniška žirija, saj bo nastopil Marjetkin zlati gumb Tilen Lotrič, Anini plesni talenti Spectrum inTim Udovič, pevkaDunja Vrhovnik, ki je s petjem očarala strogega Branka Čakarmiša, nastopila pa bosta tudi pevec Primož Križaj in pevkaNuša Rojs, za katero je prav Lado rekel, da je nekaj na njej in ji z glasovanjem še dodatno pomagal do polfinala. A izbira finalistov je na koncu v rokah gledalcev, ki bodo nocoj imeli zares težko nalogo.

Ne zamudite tretje polfinalne oddaje Slovenija ima talent nocoj ob 20. uri na Pop TV!