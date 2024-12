Nocoj v boj za finale še zadnjih pet polfinalistov

Pred žirante bo stopila plesna skupina Plac iz Celja, ki je na avdiciji očarala s svojo energijo in usklajenostjo in bo na polfinalnem odru poskusila to še preseči. Novo možnost, da predstavita, kaj vse znata in osvojita srca gledalcev, bosta imeli komaj 13-letni Urša in Pavla , ritmični gimnastičarki, ki treningom šest dni v tednu posvečata kar okoli pet ur na dan.

Vstopnico za veliki finale bo poskušal osvojiti tudi Luka Konečnik, harmonikar, ki je z energičnim glasbenim nastopom na avdiciji dodobra razgrel in na noge dvignil tako žirante kot občinstvo. 20-letni komik in imitator Jurij Kaluža je 'naštrudiral' nove like in pripravil točko, s katero bo dokazal, da je rojen za na največje odre. S svojim glasom se bo za srca in glasove gledalcev boril tudi Damjan Pörš, pevec, ki so mu zaradi glasu, ki spominja na glas kralja rock'n'rolla, nadeli vzdevek beričevski Elvis (prihaja namreč iz Beričevega).

Odločitev tudi tokrat v rokah gledalcev

Znova bodo vse niti v rokah gledalcev, ki z glasovanjem odločate o usodi polfinalistov. Tekmovalec, ki bo zbral največ glasov, bo avtomatsko napredoval v finale, ki bo na sporedu 22. decembra. Kdo naj bo drugi finalist, bodo med preostalima dvema nastopajočima, ki bosta po številu glasov gledalcev pristala na drugem in tretjem mestu, izbrali žiranti Andrej, Lado, Ana in Marjetka. In če bosta tudi po njihovem glasovanju polfinalista izenačena? Potem bodo znova odločilni glasovi občinstva.

Ogrejte prste in glasujte za svojega favorite. Vse o glasovanju najdete tukaj. Zadnja polfinalna oddaja te sezone bo na sporedu nocoj ob 20. uri na POP TV. Že veste, za koga boste glasovali?