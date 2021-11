Nov teden prinaša nove zgodbe mladih upov

Družbenoodgovorni projekt Mladi upi že deveto leto pomaga mladim, nadarjenim posameznicam in posameznikom na področjih športa, parašporta, glasbe, znanosti in umetnosti na poti do uresničitve njihovih sanj. Tudi letos je razpisna komisija med vsemi prijavljenimi zbrala 20 finalistov. Prvih pet smo spoznali pretekli teden, drugo peterico pa vam podrobneje predstavljamo danes.

Kaj imajo skupnega kajakaš na mirnih vodah, tenisač pianist, atlet in kajakaš na divjih vodah? Vsi so mladi, perspektivni posamezniki, ki si želijo sebe in državo predstaviti ter ponosno zastopati na mednarodni ravni, bi pa za perfekcionistični razvoj in dosego zadanih ciljev nujno potrebovali izdatna finančna sredstva. Njihov neverjetni potencial je na srečo prepoznala razpisna komisija projekta Mladi upi, preko katerega Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu omogočata oprijemljivo podporo pri uresničevanju profesionalnih sanj, ter jih umestila v letošnjo dvajseterico finalistov. Poglejmo si njihove življenjske zgodbe!

icon-expand Druga peterica finalistov razpisa Mladi upi 2021 FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Jakob Stojanović je 18-letnik, ki dvakrat na teden prepotuje celo Slovenijo, da bi ujel svoje olimpijske sanje. Njegova strast je namreč kajak, ki ga trenira že vse od svojega osmega leta starosti. Sprva je to počel le za zabavo, nato pa se je ta njegov “hobi” proti koncu osnovne šole prelevil v izjemno strast. Prav zato je hvaležen staršema, ki sta ga podprla pri odločitvi, da šolanje nadaljuje na gimnaziji v Tolminu, kamor ga je ponesla želja po tem, da bi postal najboljši v svoji disciplini. Spoznal je namreč, da v tem delu Slovenije trenirajo na zares visoki ravni in zato je bila selitev edina logična rešitev. Z rezultati, ki jih dosega na domačih in mednarodnih tekmovanjih dokazuje, da je na pravi poti do uresničitve svojih sanj – nastopa na olimpijskih igrah.

icon-expand Jakob Stojanović, kajak, kanu na mirnih vodah FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Bor Artnak je pri svojih 17 letih eden najperspektivnejših mladih teniških igralcev v Sloveniji in Evropi. Nad to športno disciplino ga je navdušila starejša sestra, ko je imel vsega tri leta, leto pozneje je pričel s treningi in od takrat je tenis njegovo življenje. Tudi tekmovati je začel že zelo zgodaj in ko so sledili še odlični rezultati, je postalo hitro jasno, da je izbral pravo pot, po kateri hodi strumno in pogumno – z loparjem in žogico v roki. Z dosedanjimi uspehi je že dokazal, da se lahko kosa z najboljšimi svetovnimi mladinskimi teniškimi igralci in da zagotovo lahko uresniči svoj življenjski cilj: postati najboljši teniški igralec na svetu.

icon-expand Bor Artnak, tenis FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

19-letni Dejan Romih se je v primerjavi z vrstniškimi kolegi začelo razmeroma 'pozno' resneje ukvarjali z glasbo. Klavir je namreč začel igrati pri desetih letih. A danes je prepričan, da ni ničesar zamudil oziroma da je vse potrebno v celoti nadoknadil in močno nadgradil. To navsezadnje dokazujejo tudi izjemni rezultati, ki jih niza na državni in mednarodni ravni ter sprejem na Kraljevi konservatorij v Bruslju. A Dejan ni le glasbenik in pianist, pač pa tudi ljubitelj filozofije in fotografije. Kot pravi, so glasba, filozofija in fotografija med seboj zelo povezane. Njegov filozofski pristop h glasbi mu pomaga, da se poglobi v umetniška dela, ki jih izvaja. Njegov največji cilj je ohranjati bogato glasbeno tradicijo in širiti klasično glasbo na koncertnih odrih za klavirjem, pa tudi za pisalno mizo, v obliki zapisov.

icon-expand Dejan Romih, klavir FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

19-letni Celjan Vid Botolin atletiko trenira že vse od petega leta starosti. Sicer se je v zgodnjem otroštvu preizkusil v številnih športnih disciplinah, a se na koncu posvetil najljubšima: atletiki in košarki. Vzporedno ju je treniral do 12. leta, nato pa je prišel čas, da se posveti samo eni disciplini in jo izpili do popolnosti. Izbral je atletiko, znotraj katere ga že od nekdaj najbolj navdihujeta tek na srednje in dolge proge. Svoje takratne odločitve ne obžaluje, saj je državni mladinski in članski reprezentant ter večkratni državni in pokalni prvak v teku na 1500 m in 3000 m, tako v dvorani kot na prostem. Porušil je že devet državnih rekordov – samo letos pet, na evropskih lestvicah mladincev do 20 let pa se uvršča na 3. mesto. Za dosego svojih ciljev – nabiranje medalj – je pripravljen garati in trenirati tudi večkrat na dan.

icon-expand Vid Botolin, atletika FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Mladi Celjan Jan Ločnikar je velik up slovenskega kajakaštva. Njegovo življenje se je s kajakom začelo prepletati, še preden je začel guliti šolske klopi. Že kot malček je namreč na bregovih reke Savinje rad opazoval treninge kajakašev in pri šestih letih je dobil priložnost, da vanj sede tudi sam. In rodila se je ljubezen, ki traja še danes. V zadnjih letih dosega izjemne rezultate na državnih, evropskih in svetovnih mladinskih prvenstvih. Njegova vizija je, da postane najboljši kajakaš v državi in nastopi na Olimpijskih igrah – ter si pokori tudi svetovno elito. Še pred tem pa bi se rad uvrstil v slovensko reprezentanco in je na dobri poti, da svoje cilje tudi doseže.

icon-expand Jan Ločnikar, kajak na divjih vodah FOTO: Mateja Jordovič Potočnik