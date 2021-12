Nova finalista Ana in Martin sta ostala brez besed

Peta in s tem tudi zadnja polfinalna oddaja osme sezone spektakularnega šova Slovenija ima talent je postregla z novima dvema finalistoma, ki sta po razglasitvi ostala brez besed. Ana Grdadolnik in Martin Arbi sta tako zapolnila zadnji dve mesti v deseterici finalistov šova Talentov.

icon-expand Ana Grdadolnik in Martin Arbi, finalista šova Slovenija ima talent FOTO: Damjan Žibert

Pred začetkom zadnje polfinalne oddaje šova Slovenija ima talent je bilo jasno, da gledalce in zvezdniško žirijo čakajo zelo raznoliki nastopi šestih talentiranih nastopajočih. A vstopnica za finale je šla po napetem glasovanju in odločanju žirije v roke pevki Ani Grdadolnik in glasbeniku Martinu Arbiju, oba pa sta bila nad uvrstitvijo v finale presrečna in tudi presenečena.

icon-expand Ana Grdadolnik FOTO: Damjan Žibert

"To je nekaj neverjetnega. Sploh ne znam opisati, kako zelo sem vesela uvrstitve v finale. Ob tem bi se pa rada zahvalila tudi vsem, ki so glasovali zame. Res, nimam besed. Zelo sem vesela in hvaležna. Glede žiranta Lada Bizovičarja pa lahko rečem to, da sem res vesela, da je imel on tako zaupanje vame. Tako veliko, da ga še jaz zase nisem imela. (smeh) Zelo sem mu hvaležna. Kar se tiče finala, pa sem vesela, da sem v družbi takih super finalistov in verjamem, da se bomo spodbujali med sabo," je za 24ur.com takoj po razglasitvi svoje prve občutke in vtise razkrila Ana, ki je na polfinalnem nastopu dala vse od sebe.

icon-expand Finalistoma se je na odru po oddaj pridružila tudi štiričlanska žirija. FOTO: Damjan Žibert

17-letni Martin Arbi je bil tako kot Ana po nastopu brez besed, a hkrati presrečen. "Sploh še ne dojemam čisto, kaj se je zgodilo. Res, ne najdem besed. Za začetek lahko rečem, da sem res presrečen, da mi je uspelo priti v finale. Na koncu napetega glasovanja mi je dobesedno zastalo srce. (smeh) Ob tem bi se rad iz srca zahvalil tudi svojemu bendu, ker ne vem, če bom še kdaj kaj takega doživel. Finalna oddaja verjamem, da bo res super, sam vse finaliste zelo spoštujem, saj je vsak od njih res odličen," je po koncu šova povedal finalist Martin Arbi, ki smo ga povprašali tudi o njegovi največji oboževalki, babici.

icon-expand Martin Arbi FOTO: Damjan Žibert

"Ja, zdaj smo ravno stopili z odra in mi babice še ni uspelo poklicati. Verjamem pa, da je gledala in bila ponosna. Njen klic me čaka takoj, ko končam vse obveznosti tukaj v zakulisju," je še priznal Martin. Kot smo uspeli izvedeli, mu je presrečna babica po oddaji v telefonskem pogovoru povedala, da kar poka od ponosa nad svojim vnukom in da je presrečna, da Martin uresničuje svoje velike sanje, pa tudi, da je že drugič hvaležna Ladu Bizovičarju, ki je svoj odločen glas dal prav Martinu.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Več novic iz zakulisja šova najdete na strani slovenijaimatalent.si.