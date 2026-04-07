Slovenija ima talent

Nova voditelja šova Slovenija ima talent sta Melani Mekicar in Sašo Stare

Ljubljana, 07. 04. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Melani Mekicar in Sašo Stare sta nova voditelja oddaje Slovenija ima talent.

Nova sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent prinaša svež veter med voditelji. Sašu Staretu se bo na odru pridružila simpatična Melani Mekicar, ki oddajo zelo dobro pozna – ne le kot gledalka, temveč tudi kot nekdanja tekmovalka. Kako se bosta ujela, bomo videli že to jesen na POP TV.

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Melani Mekicar se gledalci POP TV dobro spomnijo iz priljubljene serije Skrito v raju, tokrat pa je pred njo prav posebna vloga, ki se je na nek način začela že pred 13 leti, ko je kot tekmovalka prvič stopila na oder talentov. S prijateljico Brino sta namreč s plesno točko nastopili na avdiciji šova Slovenija ima talent in se uvrstili celo v polfinale. Na to izkušnjo ima še danes zelo lepe spomine. "Zdi se mi, da sem takrat prvič videla, kako deluje televizijski svet in mogoče sem se takrat zaljubila v to, kar zdaj delam," pravi Melani.

Vedno zabavna - Melani in Sašo
FOTO: POP TV

Tokrat pa bo ona tista, ki bo tekmovalce spremljala na njihovi poti skozi oddajo. "Jaz se tukaj počutim zelo domače in se res veselim tega novega poglavja," pove z nasmeškom. Dodaja, da bo prav zaradi lastne izkušnje lažje razumela tekmovalce in njihove občutke pred nastopom: "Želim biti tista kolegica iz ozadja, ki jih spodbuja in jim stoji ob strani."

Njen sovoditelj Sašo Stare, ki je oddajo zadnje tri sezone vodil skupaj s Petrom Polesom, priznava, da bo svojega dolgoletnega voditeljskega partnerja pogrešal. "Perota bom seveda pogrešal, ampak se tudi zelo veselim dela z Melani. Poznam jo že dlje časa in komaj čakam, da vidim, kaj bova ušpičila na največjem odru v Sloveniji," je povedal.

Namesto Petra Polesa je nova voditeljica Melani Mekicar.
FOTO: POP TV

'Ujemi me, če padem'

Kako se voditelja počutita pred začetkom nove sezone? "Jaz se počutim kar sproščeno. Imam občutek, da če padem, me boš ujel," se je pošalila Melani, Sašo pa ji je v smehu pritrdil, da jo bo. Ob tem ji je dal tudi nekaj voditeljskih nasvetov: "Ne pozabi besedila, prijazna bodi do ekipe, ne zamujaj in imej s sabo nekaj sladkega."

Kdo so ob Borutu Pahorju ostali žiranti in kakšne talente lahko pričakujemo v novi, 11. sezoni oddaje Slovenija ima talent, bo znano kmalu. 

Voditelja imata tudi jasno sporočilo za vse, ki razmišljajo o prijavi v oddajo. "Jaz sem bila na tem mestu in iz te izkušnje ni prišlo nič drugega kot samo dobro. To bi ponovila še stokrat, če bi bilo še sto sezon," pravi Melani. Sašo pa dodaja: "Naredi ta korak, stopi naprej in mogoče si prav s tem stopil na novo pot, ki te pripelje do tukaj – do tega, da boš nekoč vodil šov z mano."

Melani Mekicar in Sašo Stare sta nova voditelja oddaje Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so še vedno odprte, zato imajo vsi, ki verjamejo v svoj talent, še vedno priložnost, da stopijo na veliki oder in poskusijo navdušiti tako občinstvo kot tudi novo žirijo s Pahorjem na čelu. Prijavite se!

