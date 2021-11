Novi finalisti so Dino Petrić ter Suzana in Julija

Četrta polfinalna oddaja spektakularnega šova Slovenija ima talent je gledalcem postregla vrhunske nastope šestih odličnih polfinalistov. V finale pa so se uvrstili hrvaški pevec Dino Petrić ter mati in hči, Suzana in Julija.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Po energičnem začetku sta priljubljena voditelja Peter Poles in Sašo Stare zvezdniško žirijo zaslišala katerega nastopa se še posebej veselijo in ali jim danes srce kaj hitreje bije. "Vsakega nastopa se zelo veselimo, sama pa se še posebej veselim mojega zlatega gumba, mame Suzane in hčerke Julije, ki verjamem, da nas bosta spet očarali," je priznala Ana Klašnja. Da jih čaka fenomenalno polfinale pa so bili prepričani tudi Marjetka Vovk, Branko Čakarmiš in Lado Bizovičar.

Prvi je na polfinalni oder stopil freestyle raper Matic Klemenc, ki je tokrat rapal na besede, ki so jih predlagali gledalci prek Instagrama, na odru pa so mu jih med nastopom servirali plesalci. "Matic, dvigni desno roko in prisezi, da si te besede prvič vidu?! Tole je primer točke, ki pokaže, kako lahko en artist zraste na tem odru. Danes je bilo to res noro dobro in res krasen nastop," je povedal Lado, Marjetka pa dodala: "Ti si en tak mojster besed in še zdaj ne vem, kako ti tečejo vse te besede brez prekinitve. Velik poklon, ker si pravi mojster." Svojo oceno je podal tudi Branko: "Dragi Matic, tvoj prosti stil izgleda zelo preprosto. Tako preprosto, da si zaslužiš Prešernovo nagrado za poklon slovenskemu jeziku. Bravo!" Zadnja je komentirala Ana: "Tole je bila prava nepozabna poslastica. Čestitke."

icon-expand Matic Klemenc FOTO: Damjan Žibert

Drugi sta na oder stopili dobitnici Aninega zlatega gumba, mati Suzana in hčerka Julija, ki sta tudi v polfinalnem nastopu izbrali čuten plesni nastop, kjer sta spet združili elemente jazz baleta in sodobnega plesa. "Midve z Marjetko sva rekli, da ne bova jokali, ampak se nisva mogli zadržati. Vse na tem svetu je učinkovitejše, če te vodi ljubezen. Tole je bilo res ganljivo in prelepo ter upam, da vama gledalci dajo možnost še nastopa v finalu," je povedala Ana, Lado pa svojem zabavnem stilu dodal: "Vidve mi gresta zelo na jetra, ker sem razočaran nad sabo, da sem čustven. (smeh) Tole je bilo res prelepo." Svojo oceno je podala Marjetka: "Vaju gledati na odru je nekaj tako čarobnega, vajina energija je neverjetna. Danes sta bili res prekrasni in sem vajina velika oboževalka." Zadnji je komentiral Branko: "Nastop je bil fenomenalen, vidve pa sta dokazali, da pri vas doma vlada ljubezen."

icon-expand Suzana in Julija FOTO: Damjan Žibert

Tretja je na polfinalnem odru navdušila pevka Tereza Kavka, ki poje šele dve leti, prijavnico za Talente pa je izpolnila že štirikrat. V polfinalu je zapela svojo priredbo svetovne glasbene uspešnico All by Myself. "Tereza, najboljši del tega nastopa je, da nisi pela kot Celine Dion, ampak si pela s svojim glasom in na svoj način. Bravo," je komentiral Branko, Ana pa dodala: "Tvoj glas je tako dober in bolj ko se je pesem bližala vrhuncu, bolj si dokazala, da si iz pravega testa. Čestitke za fantastičen nastop." Oceno je podala tudi Marjetka: "Tvoja barva glasu mi je zelo všeč. Kar se tiče višin in vsega pa verjamem, da si ena taka diva, ki jo bomo še veliko gledali in poslušali." Zadnji je komentiral zabavni Lado: "Tereza, iščem boljšo pohvalo ... ampak ti si en vokalni bager. To je bila res velika gradbena mehanizacija vokaliziranja. Bravo."

icon-expand Tereza Kavka FOTO: Damjan Žibert

Naslednji je na oder Talentov stopil Miro Gavrič, ki se lahko pohvali z zelo posebnim in nenavadnim talentom – skakanjem s kolebnico. Tako kot v avdicijskem nastopu je tudi v polfinalu dokazal, da je vrhunski kolebničar. "Oprosti, ti mi samo nabijaš slabo vest. Nikoli ne bom zgledal tako možat kot ti, ko skačeš s kolebnico. Ne morem verjeti, kako je bilo to dobro. Bravo," je povedal Lado, Ana pa dodala: "Jaz sem vedela, da danes ne boš razočaral. Kapo dol, da si iz ene otroške igre ustvaril pravo umetnost." Branko je komenitral: "To kar je Ronaldo v nogometu, to si ti v kolebničarstvu. Tole je bilo res vrhunsko." Zadnja je ocenjevala Marjetka: "Mi štirje žirantje smo videli že veliko talentov in imamo radi nove, inovativne stvari. In ti so definitivno si. Danes si bil izjemen, pokazal si vse svoje sposobnosti in ti čestitam."

icon-expand Miro Gavrić FOTO: Damjan Žibert

Oder so nato zavzele medicinske sestre, članice vokalne zasedbe La Vita, ki so tokrat navdušile s svojo zgodbo o življenju in svojem delu. V polfinalu so zapele slovensko priredbo Abbine uspešnice I Have a Dream in poskrbele za solzne oči mnogih. "Vaše petje je name delovalo zelo terapevtsko. In točno to pričakujemo od vas. Danes smo dobili to z vašim čutnim nastopom," je povedal Branko, Marjetka pa dodala: "Drage gospe, ki stojite danes tukaj pred celo Slovenijo, da poleg težavne službe, ki jo imate, najdete še čas za vašo dušo. Bravo. Sporočilo vaše pesmi pa je bilo ganljivo do konca." Tudi Ana je podala komentar: "Nič ne šteje, če tega ne delaš rad. Vaša ljubezen je tako močna, da smo jo vsi dobili direkt v srce. Čestitke." Zadnji pa je komentiral Lado: "Jaz se bom pa umaknil od vaših poklicev in to je bil skokovito boljši nastop kot na avdiciji. Fenomenalne ste bile. Jaz bi šel do vsake od vas in vas kušnil na lička, hvala vam za ta nastop in upam, da se nikoli ne vidimo v vaši službi. (smeh)"

icon-expand La Vita FOTO: Damjan Žibert

Kot zadnji je v četrtem polfinalu nastopil hrvaški glasbenik in pevec Dino Petrić, ki je zapel slovensko zimzeleno uspešnico skupine Pop Design Ko si na tleh in s tem osvojil srca vseh gledalk in gledalcev, še posebej v modulacijskem delu, kjer je zapel na čisto svoj način. "Jaz sem se počutil kot v Sodražici leta 1990, ko so prišli Pop Designi s helikopterjem, samo da je bila danes boljša muska. Bravo," je povedal Lado, Branko pa dodal: "To je legendarna slovenska pesem. Dino, fertik, gotovo, opravljeno z odliko. Matura, diploma, doktorat." Komentar je podala tudi Ana: "Ti poješ s tako iskrenostjo in tako samozavestno lahkotnostjo, za te je užitek gledati. Čestitke za super izpeljan nastop, ki vem, da te bo popeljal v finale." Zadnja je komentirala Marjetka: "Dino, veš kam si ti mene popeljal? Na dober žur. S tvojo energijo si razturil in tudi to da si pel slovensko pesem. Smo zelo ponosni, da si prišel na naš oder."

icon-expand Dino Petrić FOTO: Damjan Žibert

Po napetem glasovanju gledalcev je prišel trenutek, ko so razglasili rezultate četrtega polfinala. Največ glasov gledalcev je ta večer dobil hrvaški pevec Dino Petrić, ki je prejel vstopnico za finale, druga finalna vstopnica pa je šla po odločanju žirije v roke Suzani in Juliji. "Hvala, Slovenija za vse glasove in uresničenje sanj. Se vidimo v finalu," so takoj po razglasitvi rezultatov na kratko komentirali novi finalistki šova Slovenija ima talent. Več novic iz zakulisja šova najdete na slovenijaimatalent.si.