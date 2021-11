Novi finalistki Talentov: 'Iskreno povedano, nisem pričakovala finala'

Da bo tretja polfinalna oddaja priljubljenega šova Slovenija ima talent spet postregla s spektakularnimi nastopi, se je vedelo že na samem začetku oddaje, saj je na polfinale čakalo šest talentov. Po vseh spektakularnih točkah pa sta si vstopnico v finalno oddajo šova Slovenija ima talent priborili 13-letna pevka Tina Pedzirec in vrhunska cirkuška artistka Tamia Šeme. Slednja je takoj po razglasitvi za naš portal povedala: "Vsi, ki me poznajo, vedo, da sem velika perfekcionistka, in priznam, da sem bila danes s svojim polfinalnim nastopom res zelo, zelo zadovoljna. Presrečna sem, da so me gledalci poslali v finale, saj tega nisem pričakovala. Na odru sem zelo uživala, čeprav sem bila pred nastopom kar malo živčna. Za finalno točko imam že nastavljene neke ideje, a sem zdaj tako utrujena, da si bom vzela vsaj en dan počitka, da v miru zadiham (smeh). Potem pa bom začela trenirati in pripravljati nastop za finalno oddajo, v glavi imam že izbrane cirkuške elemente. Moja finalna točka bo še zahtevnejša, več pa ne želim razkriti, saj hočem poskrbeti za presenečenje," je za 24ur.com priznala presrečna finalistka Tamia.



Sreče zaradi uvrstitve v finale šova Slovenija ima talent pa ni skrivala niti 13-letna pevka Tina Pezdirec, ki je navdušila z evrovizijsko pesmijo Alenke Gotar Cvet z juga. "Iskreno povedano, nisem pričakovala finala, ker smo bili vsi tokratni polfinalisti več kot odlični. Nisem pričakovala vstopnice za finale, sem pa presrečna, da sem jo dobila. Izkušnja petja na tako velikem odru je res neponovljiva, čeprav mi je malo žal, da ni bilo občinstva, ker bi bilo zame še bolj magično, saj vemo, da ti ljudje dajo še dodaten zagon. Po drugi strani pa sem bila zaradi odsotnosti občinstva manj živčna (smeh). Glede finalnega nastopa pa lahko povem le to, da imam že v mislih znan ruski komad, ki bo preveden v slovenščino. Več pa ne morem izdati, saj želim presenečenje prihraniti za finale," je priznala presrečna finalistka Tina.