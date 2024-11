Novi polfinalistki Lara in Kira: do finala s trdimi treningi in meditacijami

Po končanem tretjem polfinalu šova Slovenija ima talent smo govorili z novima polfinalistkama, Laro Crnjac in Kiro Štruc-Jurički. "Ful je dobro, kot da bi oddelala eno pomembno tekmo," so bile prve Larine besede po zmagi, o samih pripravah na polfinale pa je povedala: "Občutki so bili dobri, v svojo točko sem verjela, ampak danes so bili res vsi odlični in si nisem upala napovedati, da bom prišla v finale."

Lara je na koncu morala počakati oceno žirantov in pravi, da je bilo to nekaj najtežjih sekund v njenem življenju: "Grozno je bilo čakati oceno žirantov. Za gledalce je to verjetno nekaj sekund, meni pa se je vleklo. Sem pa zaupala v svoj nastop in sem hvaležna žirantom za njihov glas. Polfinale si bo zapomnila po reakciji žirantov, saj je videla, da so začutili njeno zgodbo in ji ob končani točki dali lepe napotke za naprej."

In finale? "Sem že razmišljala o finalu, zdaj je samo treba te ideje, ki jih imam, realizirati. Je pa za finale načrtovano nekaj, kar še ni bilo videno."