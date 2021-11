Novi polfinalisti so pripravljeni

Četrta polfinalna oddaja spektakularnega šova Slovenija ima talent bo nocoj postregla z nastopih šestih Talentov, ki se bodo borili za vstopnico za finalno oddajo. Na odru se bodo zvrstili hrvaški pevec Dino Petrič , medicinske sestre, ki sestavljajo vokalno zasedbo La Vita , freestyle raper Matic Klemenc , velenjski kolebničar Miroslav Gavrič , plesni duo Suzana in Julija , ki sta tudi dobitnici zlatega gumba in mlada pevka Tereza Kavka .

Gledalce torej čaka nepozaben polfinale, ki bo zagotovo postregel zelo spektakularne točke. "Čaka nas res odlična oddaja, saj so točke današnjega polfinala spet dodelane do potankosti. Večer čustev, vznemirjenja in navdušenja," sta pred začetkom šova napovedala priljubljena voditelja Sašo Stare in Peter Poles, ki komaj čakata, da Talenti zasijejo na največjem odru te jeseni.

Ne zamudite četrte polfinalne oddaje šova Slovenija ima talent nocoj ob 20. uri na POP TV. Več novic iz zakulisja šova najdete na slovenijaimatalent.si.