Novi žiranti Slovenija ima talent prvič skupaj: To bo cela žurka

Do prvih avdicijskih nastopov nas loči le še nekaj dni, česar pa se ne veselijo le novi tekmovalci, temveč tudi nov voditeljski par Melani Mekicar in Sašo Stare ter naša nova žirantska četverica. Borut Pahor, Alya, Nuška Drašček in Lado Bizovičar pa se morajo najprej tudi sami nekoliko spoznati, da bodo lahko dobro sodelovali za žirantskim omizjem.
Nedavno so se tako srečali v studiu, kar je na družbenih omrežjih razkril Pahor. "Ekskluzivna fotka. Danes se je prvič sestala celotna žirija Talentov. Konec meseca bo snemanje prve avdicije. To bo kar cela žurka. Punci se zelo naslanjata na Ladota kao zaradi njegovih izkušenj in duhovitosti, jaz pa samo zato, ker me še vedno malo boli po poškodbi," je v svojem prepoznavnem šaljivem slogu zapisal nekdanji predsednik Slovenije.
Kot je razvidno iz fotografije, se je osvežena žirantska četverica že ob prvem snidenju pošteno zabavala. Prav vsi štirje se svoje nove vloge zelo veselijo, kot so povedali za 24ur.com pa si želijo predvsem zabavati in novim talentom pomagati doseči svoje sanje.
