Slovenija ima talent

Novi žiranti Slovenija ima talent prvič skupaj: To bo cela žurka

Ljubljana, 20. 05. 2026 11.42 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
K.A.
sit žiranti

Še čisto malo in začele se bodo prve avdicije nove, že 11. sezone šova Slovenija ima talent. To pa tudi pomeni, da bodo za žirantsko mizo prvič skupaj sedli novi člani žirije. Osvežena četverica Borut Pahor, Alya, Nuška Drašček in Lado Bizovičar bo kmalu spoznala prve tekmovalce, še prej pa so morali spoznati drug drugega.

Želite avdicijske nastope spremljati v živo? Prijavite se!

Do prvih avdicijskih nastopov nas loči le še nekaj dni, česar pa se ne veselijo le novi tekmovalci, temveč tudi nov voditeljski par Melani Mekicar in Sašo Stare ter naša nova žirantska četverica. Borut Pahor, Alya, Nuška Drašček in Lado Bizovičar pa se morajo najprej tudi sami nekoliko spoznati, da bodo lahko dobro sodelovali za žirantskim omizjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nedavno so se tako srečali v studiu, kar je na družbenih omrežjih razkril Pahor. "Ekskluzivna fotka. Danes se je prvič sestala celotna žirija Talentov. Konec meseca bo snemanje prve avdicije. To bo kar cela žurka. Punci se zelo naslanjata na Ladota kao zaradi njegovih izkušenj in duhovitosti, jaz pa samo zato, ker me še vedno malo boli po poškodbi," je v svojem prepoznavnem šaljivem slogu zapisal nekdanji predsednik Slovenije.

Kakšna bo dinamika med novimi žiranti, kdo bo najbolj popustljiv, kdo najbolj strog, kdo bo največ jokal in kdo bo največja drama 'queen', bo jasno že po prvih avdicijskih nastopih.

Kot je razvidno iz fotografije, se je osvežena žirantska četverica že ob prvem snidenju pošteno zabavala. Prav vsi štirje se svoje nove vloge zelo veselijo, kot so povedali za 24ur.com pa si želijo predvsem zabavati in novim talentom pomagati doseči svoje sanje.

borut pahor nuška drašček alya lado bizovičar slovenija ima talent žirija

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZIPPO
20. 05. 2026 13.09
Gledanost bo padla. Vemo zakaj.
Odgovori
0 0
KogaHecam
20. 05. 2026 13.00
Ali bo Pahor v pižami?
Odgovori
-1
0 1
bandit1
20. 05. 2026 12.59
Kmetija II. Sam da ne bo katera se 3 noseča z neznanim moškim na vc-ju.
Odgovori
-1
0 1
Five -O
20. 05. 2026 12.37
Prodaja WC papirja v porastu pa to.
Odgovori
+4
4 0
Masai_Mara
20. 05. 2026 12.33
To je čisto norčevanje in poniževanje sodelujočih. Človek, ki bo sedel v žiriji je izjavil da on itak nima pojma o ničemer ampak da se mu zdi to zabavno. In zdaj si predstavljamo nekega umetnika, ki je svoje življenje povetil določenemu znanju in pride na oder, kjer ga bo ocenjeval popoln anafabet, človek ki je tam zaradi lastne zabave in o njegovem nastopu nima pojma, še manj znanja. Na osnovi česa lahko tak žirant poda svojo oceno?? To je žalitev in poniževanje sodelujočih brez primere pred celotno Slovenijo.. Res žalostno da se odgovorni poslužujejo takih potez.
Odgovori
+4
4 0
Mali medo
20. 05. 2026 12.29
Slišal se je Borčiju do konca...
Odgovori
0 0
Mali medo
20. 05. 2026 12.29
Skisalo
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
20. 05. 2026 12.27
Slovenija nima talenta.Edini so v sedanji novi vladi.
Odgovori
+1
2 1
Masai_Mara
20. 05. 2026 12.26
Jaooo boze mili a nam res hočete do konca zagabiti to oddajo?'
Odgovori
+1
1 0
anko46
20. 05. 2026 12.19
ekipa da te skipa!!!
Odgovori
0 0
Xxdproxx
20. 05. 2026 12.18
sam da čakamiš pa marjetica nista. bo verjetno celo za gledat.
Odgovori
0 0
Prizemljen
20. 05. 2026 12.12
Ta maneken Pahorcek je res nizko padel….pa vprasanje,ce je se za to sposoben…
Odgovori
0 0
Slash
20. 05. 2026 12.11
O moj Bog !
Odgovori
+3
3 0
losser
20. 05. 2026 11.59
Slovenija ima talent ali kako najti 4 najbolj antipatične osebe za ocenjevanje talentov... če bi sam nabral ne bi mogel
Odgovori
+4
5 1
asdfghjklč
20. 05. 2026 11.57
Sami vrhunski sodniki ... a boljših res ne najdete ali si ne upajo v tem sranju sodelovati?
Odgovori
+3
4 1
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Ko oče odloča namesto sina: Nenavaden primer iz sveta športa
Ko oče odloča namesto sina: Nenavaden primer iz sveta športa
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Kako realno znižati račun za elektriko tudi do 80 %
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Blanca
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
