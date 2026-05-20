Novi žiranti Slovenija ima talent prvič skupaj: To bo cela žurka

Do prvih avdicijskih nastopov nas loči le še nekaj dni, česar pa se ne veselijo le novi tekmovalci, temveč tudi nov voditeljski par Melani Mekicar in Sašo Stare ter naša nova žirantska četverica. Borut Pahor, Alya, Nuška Drašček in Lado Bizovičar pa se morajo najprej tudi sami nekoliko spoznati, da bodo lahko dobro sodelovali za žirantskim omizjem.

Nedavno so se tako srečali v studiu, kar je na družbenih omrežjih razkril Pahor. "Ekskluzivna fotka. Danes se je prvič sestala celotna žirija Talentov. Konec meseca bo snemanje prve avdicije. To bo kar cela žurka. Punci se zelo naslanjata na Ladota kao zaradi njegovih izkušenj in duhovitosti, jaz pa samo zato, ker me še vedno malo boli po poškodbi," je v svojem prepoznavnem šaljivem slogu zapisal nekdanji predsednik Slovenije.

Kakšna bo dinamika med novimi žiranti, kdo bo najbolj popustljiv, kdo najbolj strog, kdo bo največ jokal in kdo bo največja drama 'queen', bo jasno že po prvih avdicijskih nastopih.