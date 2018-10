Novo presenečenje za Branka Čakarmiša

Svojo navihanost so zvezdniški žiranti pokazali tudi v drugi oddaji sedme, pravljične sezone šova Slovenija ima talent, ko so si ponovno privoščili strogega sožiranta Branka Čakarmiša.

Po presenečenju v prvi oddaji je Branko tokrat doživel pravi šok. Medtem ko je sam v ocenjeval talentirane nastopajoče, so mu pripravljali novo potegavščino. Ob odhodu iz ljubljanske operne hiše ga je namreč pred vhodom čakal pravi "party" avto za rave zabave. Avto so mu posprejali z roza barvo, ga obleki v roza krzno, sedeže preoblekli v zebraste in tigraste vzorce, ga okrasili z roza in belim perje, registrsko tablico GO WILD in na streho priklenili ogromno gorilo – skratka popoln avto za divje rave zabave. Presenečeni Branko je potegavščino tudi tokrat sprejel mirno in z grenkim nasmeškom, vsekakor pa mu je na obrazu pisalo, da bo že prišel dan, ko bo njegovo maščevanje sladko, še posebej glede na ves smeh in posmeh, ki so mu ga ob "party" avtu namenili Ana, Marjetka inLado.