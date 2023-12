Nuša si želi kariere, kot jo ima Nina Pušlar

Nuša Bezjak šteje komaj 20 let, poje pa že, odkar pomni. Letos je zbrala pogum in se prijavila na Slovenija ima talent, ker verjame, da je to lahko dobra odskočna deska. Zaupala je nekaj več o svojih glasbenih začetkih, pripravah na polfinalni nastop in o tem, česa si želi v prihodnosti.

Komaj 20-letna Nuša Bezjak se je na Slovenija ima talent prijavila, ker se ji zdi, da je v Sloveniji zelo težko priti v ospredje. "Mislim, da je to lahko velika odskočna deska moje kariere," pravi. Da se je prijavila, je zaupala le mami in sestri, na nastop na avdiciji pa se je veliko pripravljala. "Poskusila sem se pripraviti tudi na to, da bom čim bolj sproščena, in mislim, da mi je kar uspelo." Kot pravi, se je na avdiciji kar malce bala vseh žirantov – še najbolj pa Andreja, ki se je letos pridružil na novo in ni vedela, kako se bo odzval. Tremo je premagala: "Na svoj avdicijski nastop sem zelo ponosna. Uspel je bolj kot sem pričakovala, žirija in publika so imeli zelo zelo lep odziv na moj nastop in to mi pomeni največ, tako da sem z nastopom zelo zadovoljna." Uvrstila se je v polfinale in tako zdaj jo čaka še boj za finale. V polfinalu pravi, da si želi pokazati napredek ter tako žirante kot publiko navdušiti še bolj kot na avdiciji. "Verjamem, da so gledalci prepoznali moj talent in mojo željo po ustvarjanju in uspehu v glasbi in da me bodo pri tem podprli," pravi.

icon-expand Nuša Bezjak FOTO: POP TV

Poje od malih nog Že v osnovni šoli je pela v pevskem zboru, pa tudi v pevskem zboru izven šole. Veselje do petja jo je pripeljalo do ur solopetja in klavirja in edino smiselno nadaljevanje poti je bilo šolanje na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani (smer jazz petje). Po tem, ko si je vzela leto odmora, ki ga je posvetila glasbi, se je odločila za nadaljevanje glasbene poti na Akademiji za glasbo. "Pojem že odkar sem bila majhna in to nameravam početi dokler bom le lahko," pravi. Družina jo na poti ves čas podpira. Zase pravi, da je trmasta, vztrajna in delovna, hkrati pa umirjena. "Trenutno še sploh ne vem, kaj je pravi stres. Mogoče, ko se mi nabere veliko stvari naenkrat in je treba vse uskladiti. Ampak mi je do zdaj še vedno vse uspelo," ugotavlja.

Njena vzornica je Nina Pušlar Nuša uživa v nastopih. "Osrečuje me, kadar vidim da so ljudje zadovoljni z mojimi nastopi, da ob moji glasbi uživajo," pravi. "Navdušuje me Nina Pušlar, saj so mi zelo všeč njene pesmi in njena kariera na splošno. Zelo si želim, da bi mi nekoč uspelo tako kot njej." Če bi imela možnost prebiti se na svetovni trg, pravi, bi to seveda izkoristila, "saj je to zelo redka priložnost, ki se redko kdaj ponudi". Sanja o tem, da bi stala čim večkrat na velikih odrih in sodelovala z različnimi priznanimi glasbeniki in producenti. "Na področju svojega talenta se izobražujem že od malega in vanj vlagam veliko truda in svojega časa. Menim, da sem res dobra v tem, kar počnem," še dodaja nadobudno dekle.