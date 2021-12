Nushy: Moja moč so glasba in terapije

Nuša Kamnik , ki je v osnovi terapevtka, ki pomaga ljudem do ravnovesja telesa, se je na avdiciji predstavila z avtorsko rap pesmijo in navdušila vse. V polfinalu pa bo Korošica stavila na svojo unikatnost in talent, ki ga je odkrila že v otroštvu. "Pesmice sem pisala že v osnovni šoli, v srednji šoli pa sem začutila, da mi je blizu izražanje skozi rap glasbo. Tako sem začela počasi ustvarjati, družbo pa so mi potem seveda delali pretežni del – fantje raperji," je priznala Nushy, ki skozi ustvarjanje rim izraža sebe, svoja spoznanja in čustva, kar želi pokazati tudi v polfinalu. "Dolgo sem razmišljala, kaj želim z nastopom sporočiti, nihala sem med varno izbiro in nečem novim, drugačnim. Iskreno si želim, da bi tudi v polfinalu prijetno presenetila in da bi bila tako jaz kot moje besedilo znova prijazno sprejeta."

Nushy se zaveda, da v njenih nastopih vse izhaja iz nje in njenega truda ter vztrajnosti, zato se rada uči tudi sprejemanja tistih delov sebe in svojih ravnanj, ki niso takšna, ko bi želela, da so. In pri tem ji zagotovo pomaga njen poklic. "Sem samostojna podjetnica, ki svoje terapevtske storitve vodim že devet let, pri družinski dejavnosti pa sem začela sodelovati in pomagati že pred dobrimi 16 leti. V osnovi sem terapevtka, to je moje primarno delo, ki pa ga čutim tudi kot svoje poslanstvo. Osredotočeno in usmerjeno je izključno v pomoč in podporo ljudem. Ker pa se nenehno tudi izpopolnjujem in izobražujem, sem v zadnjih letih svoje izkušnje in znanje dodatno dopolnila in se še posebej poglobila v napredne tehnike in specialne obravnave Bownove terapije, pa vse do najnovejših tehnik odpravljanja blokad. Na ta način z različnimi metodami

ustvarjamo popolno telesno ravnovesje. K telesnemu ravnovesju pa skozi osebno raziskovanje sebe in odnosov vsekakor spada nenehno nadgrajevanje sebe. Več kot raziščem in naredim na sebi, več lahko dam tudi naprej, saj le, ko sem v ravnovesju s seboj, lahko suvereno delam na pomoči in podpori tudi z ljudmi," je še priznala Nuša, ki jo vsi kličejo Nushy, vse odkar se ukvarja z glasbo.