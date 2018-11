Nuši so nekateri ljudje obrnili hrbet v najtežjih trenutkih

Nuša Rojs , pevka, ki se je na avdicijski oddaji predstavila v kavbojski opravi, je povedala, da ima že sedem avtorskih pesmi in da vsaka pesem predstavlja del nje oziroma odraža njeno počutje iz obdobja, ko je pisala besedilo. "Nekateri ljudje so mi v veliko oporo, nekateri so mi obrnili hrbet v najtežjih trenutkih. Menda so nekateri celo dobili občutek, da sploh ne vem, kaj želim početi v življenju. Vse, kar si želim je, da bi me sprejeli točno takšno, kot sem in jim s svojo vztrajnostjo kažem, da od petja in nastopanja ne odstopam,"je povedala 28-letnica.

Pevka pravi, da si z nastopom na Slovenija ima talent želi pokazati, da je "veliko več kot zgolj vaška popevkarica" in da je "kantavtorica, ki je v preteklosti nase opozorila iz praktično nič".

"Ponosna sem, da si sama pišem besedila, zmišljujem melodije, scenarije za spote, oblikujem letake, kartice, se dogovarjam za nastope, izdelujem repertuar, sestavila sem tudi bend, se sama vozim zvečer skozi celo Slovenijo, da lahko nastopim za ljudi, ki me radi poslušajo. Želim pa si, da bi za vse to prejela tudi pošteno plačilo in da bi od tega lahko normalno živela. Če sem toliko stvari uspela narediti sama (poleg službe za preživetje) in iz praktično ničesar, razmišljam kaj vse bi lahko naredila za slovensko zabavno glasbo in naš narod z začetnim kapitalom in pravim managerjem? Vem, da bi razturala in upam, da se to uresniči, morda k temu pripomore tudi ta oddaja," je samozavestno zaključila Nuša.