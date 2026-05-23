Nuška Drašček o karieri: V umetniškem razvoju je veliko stopnic

Nuška Drašček je danes učiteljica petja in šolana pevka, ki jo slovenska javnost pozna že zelo dolgo. Zametki njene uspešne pevske kariere pa so se začeli že zelo zgodaj. "Prepevala sem od malih nog, vedno sem pela v zborih in to je bila res krasna izkušnja. To priporočam vsakemu, ki si želi peti, ker je to res poseben način dojemanja glasbe, ko v skupini ljudi izumljaš šesto barvo, ko se skupaj nekaj ustvari," je povedala o svojih začetkih.

Nuška prepeva že od malih nog. FOTO: osebni arhiv

Šele po tem, ko je zaključila prvi faks, se je odločila, da se bo vpisala na ure solopetja. "Moja prva zaključena ura solopetja je bila leta 2004," je dejala v smehu, ko se je spominjala, koliko let je že od tega. Potem je še poudarila, da pri operi potrebuješ nekaj časa, da prideš do določene ravni. "Vsak korak, ki je bil, je bil konkreten," je prepričana glasbenica, ki se je preizkusila tudi v številnih televizijskih oddajah. Leta 2004 je zmagala v oddaji Bodi idol, ki ji je odprla vrata v svet glasbe.

Nastopala je v številnih televizijskih oddajah in na raznih festivalih. FOTO: osebni arhiv

Nastopala je na številnih festivalih, kot so denimo Melodije morja in sonca, EMA in Slovenska popevka, kjer je pogosto navdušila s svojo izrazito interpretacijo, močnim vokalom in tehnično dovršenostjo.

Slovenka je bila del turneje z Anno Netrebko. FOTO: osebni arhiv

Številni nastopi so ji prinesli tudi številne zmage, sama pa kot veliko prelomnico označuje prav odločitev za začetek učenja solopetja. "Velika prelomnica je bila začetek učenja solopetja, vpis na akademijo, potem pa seveda koncerti," se je spominjala. Sledila je turneja s slovito Anno Netrebko, potem pa prva vloga v operi, nato prva glavna vloga v operi. "To so vse neke stopnice, ki jih v umetniškem razvoju daš čez," je povedala pevka, ki je v karieri sodelovala tudi z vokalno skupino Perpetuum Jazzile.

Videli smo jo tudi v raznih muzikalih. FOTO: osebni arhiv

Vrhunska vokalistka, ki se na odru znajde v skoraj vseh žanrih – od opere, jazza in šansona do popa, gospela in muzikala, je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. Spominja se nagrade Prešernovega sklada. "To so vse lepe, lepe stvari, lepi trenutki in lepi občutki. To je res nekaj posebnega, ko takšne stvari dosežeš. Morda v tistem trenutku tega še ne dojameš, ker si skoncentriran na delo, ampak ko človek pomisli za nazaj, je zelo lepo," je prepričana.

Nastopa tudi v predstavi Ženske brez filtra. FOTO: osebni arhiv

Leta 2018 je kot spremljevalna vokalistka nastopila tudi na Evroviziji, kjer je pela skupaj z Leo Sirk. Poleg opernih vlog in vlog v muzikalih pa smo Nuško v zadnjem času lahko spremljali tudi kot igralko. Preizkusila se je namreč v stand upu Ženske brez filtra, njen glas pa lahko večkrat slišimo tudi v risankah in risanih filmih.

Nuško čaka nov izziv, sedela bo za žirantsko mizo šova Slovenija ima talent. FOTO: POP TV