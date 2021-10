'O zlatem gumbu nisva razmišljali, samo da dobro odpleševa'

V tretji avdicijski oddaji priljubljenega šova Slovenija ima talent sta največ pozornosti dobili Suzana in Julija iz Maribora, ki sta s svojim plesnim nastopom očarali Slovenijo in tudi žirantko Ano Klašnjo, ki jima je podelila svoj zlati gumb. Presrečna mati Suzana je za nas spregovorila o podrobnostih iz oddaje in razkrila načrte za naprej.

V nedeljo ste z nastopom s hčerko ganili vse gledalce in tudi žirijo. Ste ponosni na vajin nastop?

Zelo sva ponosni na najin nastop. Lepo je ganiti toliko ljudi. Verjemite, ni lepšega, ko lahko plešeš s svojim otrokom, zlasti ker je ples že od majhnega del mene. In če tvoj otrok trenira in pleše, ker to sam želi, svoj talent pa s trudom in elanom nadgrajuje, potem je to nekaj neprecenljivega.



Z Julijo sta se predstavili s plesom, ki je nekakšna mešanica modernega plesa in jazz baleta. Kako bi sami opisali vajin plesni žanr?

Ja, plesni žanr je točno to, kar ste opisali, drži. Duet s hčerko je bilo delati lažje, ker ni bilo treba paziti na mimiko obraza, saj najina vez že obstaja.



Kaj je bil glavni razlog, da sta se prijavili v šov?

Nikoli v sanjah si nisem mislila, da bova pristali v tej oddaji. Večkrat so nama rekli, naj se prijaviva, ker je to redkost, pa nisem hotela niti slišati. In ko sem Julijo enkrat vprašala, ali bi šla, mi je odgovorila: "Jaz bi šla, samo malo mi bo nerodno." Ampak samo enkrat se živi. Julija ima talent, jaz pa sem samo 45-letnica, ki obožuje ples in zato še vedno trenira. In Julija je moja inspiracija.



S svojo zgodbo in talentom ste popolnoma ganili žirijo, kako so se vas dotaknili njihovi komentarji?

Lepo je bilo slišati pozitivne komentarje vseh žirantov in gledati solzne oči žirantk. Ja, seveda, tudi naju so spravili v solze. Ne bom pozabila pa, ko sva šli z Julijo dol z odra dol, me je Julija vprašala: "Mami, kaj sva dalje?"

icon-expand Ganjena Ana Klašnja jima je brez oklevanja podelila svoj zlati gumb. FOTO: Damjan Žibert

Čisto ganjena Ana Klašnja vama je podelila svoj zlati gumb. Kako sta z Julijo doživljali ta trenutek, ko je tudi pritisnila gumb? Kaj vam je šlo takrat po glavi, ko ste stali na odru?

Zlati gumb je bil za naju res veliko presenečenje, saj o njem sploh nisva razmišljali – samo da dobro odpleševa. Bili sva srečni in veseli, da nama je uspelo več, kot sva sploh pričakovali. Lep občutek. Nikoli pozabljena zgodba v najini knjigi.



Kaj vam pomeni zlati gumb, ki vaju je ponesel naravnost v polfinale?

Zlati gumb nama pomeni dodatno potrditev, da je bila odločitev, da skupaj zapleševa na odru vaše oddaje prava. Predvsem pa nama veliko pomeni, da sva ganili veliko ljudi s svojim nastopom. Kako lepo.



Se že pripravljate na polfinalni nastop? Že pridno vadita, sestavljata točko ...?

Seveda. Z osvojitvijo zlatega gumba je šla mama v akcijo. (smeh) Najprej zgodba, nato glasba in koreografija. Okvirno sva točko odplesali zadnjič moji dobri prijateljici in bivši plesalki Jeleni, ki je bila včasih Julijina plesna učiteljica na Pingiju. Ja, ko sam sebi koreografiraš, zna biti nehvaležno. Rada dobim »feedback«, zlasti, kaj v mojih točkah ni ok. Potem si lahko boljši. Ko pa sem videla, da je bila Jelena na koncu točke solzna, sem vedela, da je to to. Torej, čakajo naju samo še manjši popravki.

icon-expand Ples je še danes njuno druženje, ki ju je še bolj povezalo, saj pri tem uživata, se veliko smejita in obe napredujeta. FOTO: Damjan Žibert