'Ob Andrejevem komentarju mi je šlo na jok'

V polfinale so se uvrstili Edvard in Frida ter (Duo) Kamikazete. Kaj pravijo o komentarjih žirantov?

Bratec in sestrica Edvard in Frida sta bila najbolj navdušena nad Ladom, ki jima je na avdiciji namenil zlati gumb, po polfinalni oddaji pa obljubil sladoled. In (Duo) Kamikazete? "Najbolj se nam je vtisnil v spomin Andrejev komentar. Sem imela kar malo solzne oči. Komentarji so bili res lepi. Že na avdiciji smo dobile lepe komentarje, a ti zdaj so bili še lepši. Mislim, da še ne dojemamo, kaj se je zgodilo," je ena od deklet povedala za našo medijsko hišo. Andrej je dekletom po nastopu povedal: "Dekleta, to je bil neizpodbitno fenomenalen gibalni nastop z očitno nevarnimi elementi. Ampak v meni ste vzbudile čustva in kaj drugega je poslanstvo umetnika, ki ustvarja, kot vzbujanje čustev, ki tega umetnika opazujejo. Čestitam!"