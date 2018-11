Občutek zlatega gumba je podoben zaljubljenosti

16-letna Liana Piltz pravi, da jo imajo ljudje dostikrat za resno, introvertirano in tiho, a je dokazala, da temu ni čisto tako. Prišla, zapela in dobila zlati gumb. "Zelo sem bila vesela. V bistvu se tega ne da opisati. Občutek, ki sem ga imela, je bil podoben metuljčkom, ki jih imaš, ko si zaljubljen, samo da jih je milijon več. Po pravici povedano, še vedno nisem čisto dojela, da se je to zgodilo meni. (smeh) Šele, ko sem se videla po televiziji in dobila feedback od družine in prijateljev, sem dojela, kako resna je ta stvar," je povedala Liana, ki pravi, da je poščaščena, da ji jeLadopodelil zlati gumb, zato je to najlepša stvar, ki se ji je do sedaj zgodila v življenju.



Liana se že pospešeno pripravlja na polfinalno oddajo, kjer bo dala vse od sebe, da upraviči čast, ki ji jo je naložil Lado, ko jo je zasul z zlatimi lističi. "Vadim vsak dan, zna se zgoditi tudi, da ostanem brez glasu. (smeh) Kako bo videti moj polfinalni nastop, vam ne izdam. Boste že videli," je v smehu razložila Liana, ki nam je zaupala le to, da bo pesem zagotovo v angleškem jeziku. "Ne vem, zakaj, a bolj se najdem v angleških besedilih kot v slovenskih." 16-letnica, ki je v oddaji tudi priznala, da je imela težko otroštvo, pravi, da ji je nedeljski nastop prinesel same pozitivne stvari. "Dobila sem precej sledilcev in prošenj na socialnih omrežjih, sploh pa veliko lepih in spodbudnih sporočil, ki so mi res polepšali zadnjih nekaj dni. Ker so trenutno počitnice in sem trenutno v tujini, še nisem imela priložnosti, da dobim odzive v domačem okolju. Sicer pa me je zelo strah, kakšen bo odziv, ko po počitnicah pridem nazaj v šolo. Sicer je bil velik del moje družbe z mano že na avdiciji in mislim, da brez njih in njihove podpore nastopa ne bi mogla izpeljati. Kar se pa tiče vseh ostalih prijateljev in znancev ... Nepopisno. Nikoli si ne bi mislila, da imam za sabo toliko ljudi, ki me podpirajo."