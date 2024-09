Oče Fride in Edvarda po zlatem gumbu: že razmišlja o morebitnem finalu

V prvi oddaji priljubljene oddaje Slovenija ima talent, ki jo lahko to jesen spremljamo na POP TV ob nedeljah ob 20. uri, smo že dobili prvi zlati gumb. Lada Bizovičarja sta navdušila osemletni Edvard in njegova sestrica Frida, ki je bila tokrat samo njegova asistentka. Osnovnošolca sta žirante pustila brez besed, ko je Edvard razlagal, kaj vse sta že dosegla in kako zelo sta pametna. Kaj pa na vse skupaj pravi oče Marko, ki je skupaj z otrokoma zdaj nastop videl tudi na televiziji?

OGLAS

Ko je Lado Bizovičar pred nastopom vprašal Edvarda in Frido, zakaj sta prišla v oddajo Slovenija ima talent, je osemletnik samozavestno povedal: "Ker imava talent. Talent imava v matematiki, v šahu sem jaz vice prvak v Sloveniji do deset let, Frida pa je državna prvakinja v kategoriji do osem let. Imava talent v programiranju. Oba sva pretekla polmaraton. Oba sva zelo dobra v številu pi: lani sem si jaz zapomnil 1511 decimalk ..."

Na nastopu, kjer je bila Frida Edvardova pomočnica, je osemletnik pokazal, kako zelo dober je v šahu in kako zelo oster um ima ter spomin. Žirante je pustil brez besed in na koncu je Lado naredil točno to, kar si je Edvard najbolj želel: pritisnil je zlati gumb in iz stropa so začeli padati zlati lističi.

Edvard in Frida, Ladov zlati gumb FOTO: POP TV icon-expand

Dan po prvi oddaji Slovenija ima talent, v katerem sta slavila bratec in sestrica, smo poklepetali z njunim očetom Markom, ki je povedal, da je bilo točko po televiziji veliko lažje gledati kot takrat, ko je potekala v živo. "Na snemanju je bilo izjemno stresno in naporno, saj gre za brutalno težko nalogo, ki jo je težko izvesti že v mirnem in domačem okolju, kaj šele na tako velikem odru, pred toliko ljudmi. Seveda si kot starš ne želiš, da bi otrok trpel in se ustrašil pred celo Slovenijo."