Od Palestine do Slovenije: Talent, ki je navdušil za zlati gumb

Ahmed je nadarjeni mladenič iz Palestine, ki je v šovu Slovenija ima talent osvojil srca mnogih s svojo odlično izrazno plesno točko in zgodbo. Tokrat je z nami delil svojo izjemno pot od Palestine do Slovenije ter svoje sanje in načrte za prihodnost.

Ahmedova pot k uresničitvi sanj se je začela s pritiskom na zlati gumb v oddaji Slovenija ima talent. Ko je Ana pritisnila zlati gumb, je bila Ahmedova reakcija pristno presenečenje. "Poskušal sem zadržati solze v tistem trenutku," je povedal Ahmed. "Moja prva misel je bila, da želim poklicati svojo mamo in ji povedati, kako dobro mi gre. To je bil eden največjih trenutkov v mojem življenju, in ko razmišljam o tem, še vedno ne morem verjeti."

Pot Ahmeda do Slovenije ni bila običajna. Kot prostovoljec je prišel v Slovenijo preko projekta Evropska solidarnost (Erasmus Plus) za eno leto, delal pa je z organizacijo Skala in cirkusom Fuskabo. Ahmed je povedal, da takrat ni imel velikih načrtov. "Preprosto sem sledil svojim sanjam in verjel sem, da se bodo nove priložnosti odprle. Slovenija me je sprejela in navdušila, zato sem se odločil ostati dlje."

Potovanje iz Palestine v Slovenijo ni bilo preprosto. "V Palestini nimamo letališča, zato sem moral najprej potovati v Jordanijo, nato pa sem prišel sem. To je trajalo približno 24 ur, da sem prispel v Ljubljano," je pojasnil Ahmed. Slovenija ga je toplo sprejela. Ahmed je dejal: "Ljudje, ko me spoznajo, so včasih resnično navdušeni, da izvejo več o moji državi in o meni. Rad delim svojo zgodbo, kako sem se naučil cirkusa in kako sem začel. Vedno se počutim dobrodošlega povsod tukaj."

icon-expand Ahmedu je zlati gumb namenila Ana Klašnja. FOTO: POP TV

Plesati se je učil kar prek YouTuba Ahmed se je začel ukvarjati s breakdanceom leta 2012, ko je s prijatelji vadil s pomočjo YouTube videoposnetkov. Sčasoma so se trudili izboljšati in celo organizirali delavnice. Leta 2016 je začel razvijati svoj slog, ki združuje breakdance s sodobnim plesom. Poleg tega je poučeval ples in vodil plesne delavnice za izkušene plesalce. V Palestini je Ahmed dopoldne delal v pekarni, popoldne poučeval ples, občasno pa je sodeloval tudi pri projektih s svojo plesno skupino Stereo 48. Imeli so celo turneje po različnih evropskih državah. Ahmeda je zlati gumb popeljal naravnost v polfinale. Kot je zaupal, že pripravlja novo točko. "Delam na idejah, glasbi in vadim nove trike. Poskušam pripraviti nekaj novega in pričakujete lahko novo zgodbo, saj na oder rad prenašam resnične zgodbe. Tokrat bo pozitivna zgodba."

Na vprašanje o svojem najljubšem kraju v Sloveniji je Ahmed brez oklevanja odgovoril: "Najljubši kraj je Ljubljanski grad. Včasih grem tja, da sedim in uživam v razgledu. Res je lepo videti Ljubljano z gradu." Slovenija mu je tudi sicer všeč. "Vedno razmišljam, da bi Sloveniji želel dati in pomagati na kakršen koli način, kolikor lahko, ker mi je Slovenija že veliko dala in me vedno sprejela. Načrti za prihodnost so, da bi želel živeti v Sloveniji za vedno, zagotovo, vendar moram najprej poskusiti dobiti dovoljenje za stalno prebivanje, kar ni enostavno, a sem prepričan, da vedno obstaja način, in dobre stvari bodo prišle, če bom še naprej delal na tem." Za konec nam je Ahmed pojasnil, da njegovo ime lahko pišemo na dva načina: "Ahmed in tudi Ahmad. Oboje je pravilno, a imam v potnem listu Ahmed, v mojem e-poštnem naslovu pa je napisano Ahmad. Haha, vem, da je zmedeno, vendar sta obe verziji pravilni." Ne zamudite naslednje oddaje Slovenija ima talent. Vsako nedeljo ob 20. uri na POP TV ali dan prej na VOYO, kjer si lahko ogledate tudi vse zamujene oddaje.