Od Popstars do Talentov: Tinkara Fortuna na avdiciji držala pesti za hčerki

Bepopovka Tinkara Fortuna se je za naš portal 24ur.com spominjala trenutka, ko sta hčerki Vita in Flora ena za drugo prišli domov z novico, da se bosta s svojima plesnima skupinama predstavili na odru šova Slovenija ima talent . Dejala je, da je bila za obe hčerki vesela ter ju je podprla pri želji, da bi izkusili oder priljubljenega šova. "To je bil za njih velik oder, videlo jih je veliko ljudi."

Kljub zelo zasedenemu urniku je Tinkara našla čas, da je med občinstvom pesti držala za obe hčerki. In ne samo to, z družino si je avdicijo ponovno ogledala tudi v nedeljo ob 20. uri na POP TV. "Cela družina, vseh pet nas je gledalo. Bili smo ponosni, jaz sem seveda jokala in bila vesela za njih."

Tinkara se je ob tem spominjala svoje izkušnje s tekmovalnim šovom Popstars. Dejala je, da je bila sama takrat starejša, hčerki pa da zaradi dela v skupini nista bili izpostavljeni pritisku. "Kot mama jih neprestano pripravljam na to, da če bi prišlo do negativnih komentarjev, da se znajo v življenju tega braniti in verjeti vase. Na nas, starših, je, da jih znamo naučiti sprejeti, da ne moreš vsem ugajati."

Kako pa komentira dejstvo, da hčerki tekmujeta druga proti drugi?"Za starša je posebna izkušnja, da plešeta v dveh skupinah, pa ravno isto leto. To je pozitivno sestrsko rivalstvo. Hvaležna sem, da sta obe skupini dobili enak rezultat, jih pa s tem tudi veliko naučimo, da ni pomembno zmagati, da se veselimo drug za drugega ter da so najbolj važne izkušnje in zgodba, ki se je bodo celo življenje spominjale," je dodala pevka in se zahvalila produkciji šova Slovenija ima talent, ki je za vse nastopajoče poskrbela tako na kot za odrom.