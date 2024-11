'Oddaja v živo ima svoj čar, čeprav je malo več živčkov'

Manuel Perhavec je, zahvaljujoč gledalcem, v drugem polfinalu oddaje Slovenija ima talent postal eden od finalistov. Po končanem nastopu je povedal, da je vesel, navdušen in hvaležen za vso podporo in predvsem, da je brez besed. "Sam sebi nisem hotel dajati ne vem kakšnih upov, kar se tiče finala. Hotel sem le oddelati tako, da bomo zadovoljni jaz in moja ekipa," je povedal Manuel in dodal, da nastop na polfinalu ni primerljiv z avdicijskim, saj se je tu pripravljal dlje časa in bolj v miru, z manj hitenja.

Nastopanje v oddaji, ki poteka v živo, ima svoj čar, pravi, in dodaja: "Malo več živčkov, ampak pozitivno. Veš, da je treba stisniti, da se to vidi in sem speljal." Vesel je, da se je polfinale iztekel, kot se je, o finalu pa še ni razmišljal. To je zdaj naslednja stvar na seznamu obveznosti.