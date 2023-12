Odkar je nastopila na Talentih, se Špeli življenje spreminja

"Dobivam veliko prošenj, da bi kje igrala, pa tudi res res veliko lepih komentarjev od vseh generacij, kar je res lepo," je nad odzivi po nastopu na odru šova Slovenija ima talent navdušena Špela. "Mi je pa zanimivo, ko me nekateri vprašajo, če je določene komade možno zaigrati na harmoniko, ker bi se jih recimo sami radi naučili zaigrati na harmoniko. In mi je lepo, ko lahko rečem: Da se," še dodaja. Če bi se kdo želel kaj naučiti, Špela pravi, da bi z veseljem priskočila na pomoč in koga kaj naučila. "Ful mi je dobro, da lahko svoje znanje prenašaš," pravi. Na odru Talentov je Špela sicer nastopila s kromatično harmoniko, ki je tip klasične harmonike. Zanjo so na desni strani značilni okrogli gumbi, podobno kot pri diatonični harmoniki, na levi pa basovski gumbi kot pri klavirski harmoniki.

Komaj 17-letna Špela se od prvega nastopa na Talentih sooča tudi s tem, da jo na ulici vse več ljudi prepozna. Ko je bila v toplicah, je recimo do nje pristopil mladenič, ki tudi sam igra harmoniko. "Je bil res navdušen in vesel, sva se malo pogovarjala, dala sem mu par nasvetov ..." je zaupala. Tu pa se ni končalo. "Potem pa me je našel v fitnesu in me vprašal, če bi se slikala ... Bilo je res spontano in zabavno. Ampak ja, se čuti, da me prepoznajo – mi je pa čisto fajn," je še priznala glasbenica, ki takšnih odzivov neznancev sicer ni vajena.

Mlada Gorenjka harmoniko zdaj igra že 11. leto. Med igranjem se popolnoma preda glasbi, da uživa, pa izdaja tudi njena izrazita obrazna mimika. S petimi leti je začela hoditi v glasbeno pripravnico in odkrivala svet glasbe, leto kasneje pa se odločila, da bo igrala harmoniko. Sprejeta je bila v glasbeno šolo Radovljica in začela igrati pri Gašperju Primožiču, se udeleževala mednarodnih in državnih tekmovanjih, kjer je nabirala izkušnje, poznanstva in nagrade. Pot jo je naprej vodila na šolanje v Celovec in 17-letnica trenutno obiskuje dve šoli – gimnazijo Jesenice in konzervatorij v Celovcu. V življenju je sicer aktivna na številnih področjih; poleg glasbe jo veseli tudi šport, je pa tudi prostovoljna gasilka z opravljenim izpitom za operativnega gasilca. Kot je zaupala, je nazadnje kot operativna gasilka pomagala v času poletnih poplav.

Trenutno se intenzivno posveča pripravam na finalni nastop. Kaj bo zaigrala, ko bo naslednjič stala na odru, pa se pustimo presenetiti.

