Odločna Neža Tuma ne odneha, dokler rezultat ni popoln

Neža Tuma pravi, da poje, že odkar ve zase, in ob tem dodaja: "Vem, da se to sliši klišejsko." Za 12. rojstni dan je dobila ure solo petja, ki se jih zdaj udeležuje že osmo leto. Njeni domači sicer niso nikoli bili vpeti v glasbeno sceno, a jim je od malega dala vedeti, da je to tisto, kar si želi početi.

Tako je na primer v osnovni šoli, ko je imela le osem let, starše presenetila s solo nastopom na šolskem nastopu s pevskim zborom. "V drugem razredu, ko sem bila stara osem let, sem pela v šolskem pevskem zboru. Učitelj glasbe, ki ga je takrat vodil, mi je v eni izmed pesmic, ki smo jih pripravljali za vsakoletni dobrodelni koncert moje osnovne šole, dodelil solo del. Doma tega nisem povedala in za moje starše je bilo veliko presenečenje, ko so me sredi koncerta zagledali, kako sem samozavestno zakorakala iz vrste in odpela svojo solo kitico. Babi, ki je prav tako prišla na nastop, je bila tako presenečena in navdušena hkrati, da je tresla očijevo roko in se zato posnetek tega nastopa kar dobro maje (smeh)."

Zase pravi, da je kljub ljubezni do petja in nastopanja sicer zelo introvertirana. "Zase bi tudi rekla, da sem perfekcionistka in zato velikokrat nisem zadovoljna, če mi kaj ne gre perfektno (po mojih standardih). Moji najljubši aktivnosti, s katerima se ukvarjam, sta petje in smučanje, rada plešem in kdaj pa kdaj se usedem tudi za klavir. Pri sebi sem najbolj ponosna na to, da vem, kdo sem, in se ne pustim voditi po načelih drugih, ampak sem zvesta svojim."

Na svojo družino je zelo navezana, najpomembnejša oseba v njenem življenju pa je njena mlajša sestrica, ki je stara 15 let: "Vedno mi je v podporo, ne glede na to, kje sva in kaj se dogaja. Obe veva, da se lahko zaneseva ena na drugo in da si lahko zaupava kar koli."