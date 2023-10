OnePlan po nastopu zadrževali solze, 'saj nihče ne mara cmerastih rokerjev'

Z začetek so člani skupine OnePlan še enkrat razložili, kako so povezani med seboj. "Jaz (pevec Maks, op. p.) in basist Matevž sva brata, ki sva se preselila k Nejcu, ki je naš bobnar, ko sta se spoznala njegova mama in najin oče. Aljaž, naš kitarist pa je Nejčev mali bratranec." Čeprav so se sestavili iz različnih družin, so se takoj povezali in postali prijatelji. "Za Nejca, ki je bil prej edinec, je bila to velika sprememba, saj je bil njegov dom kar naenkrat poln. Ampak pravi, da je bila to sprememba na bolje, saj mu je bilo prej dolgčas. Celotno naše otroštvo se nam je zdelo kot en dolg vikend, ki ga prespiš pri prijateljih. In še zdaj smo skoraj vsak dan skupaj, čeprav ne živimo več pod isto streho," je dodal Maks Pšeničnik. Še istega leta, ko so se spoznali, so tudi sestavili band. "Takoj smo se našli skupaj v glasbi," je dodal. Tako se je rodil bend, ki združuje ljubezen do glasbe in trdne družinske vezi. Starši jih podpirajo že od začetka. "Starši so ponosni na nas. So naši najbolj zvesti feni že celih 13 let, odkar so nam kupili prve inštrumente in pokazali prve tri akorde, na katerih smo potem v naši kleti gradili to kar smo danes," je povedal Maks.