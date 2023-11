ONI zaradi zlatega gumba pred polfinalom čutijo še večji pritisk

ONI je skupina mladih gibalcev, ki "skozi plesni cirkus in močno prijateljsko navezo želijo premikati meje plesa, cirkusa, nastopanja, svoj telesnih zmožnosti – vse v imenu ustvarjanja boljšega sveta in družbe, ki se nauči biti strpnejša," pravijo. "Najbolj smo ponosni na naš napredek skozi leta in pa da se čisto vsega lotimo z optimizmom, če je drugim uspelo, zakaj ne bi še nam!"

Seveda se je članom skupine v času, odkar nastopajo, zgodilo že marsikaj. Delili so eno izmed zabavnih anekdot. "Ena od plesalk je po končanem delu v predstavi stekla v napačno stran zaodrja – obleke za naslednji del so jo namreč čakale na drugi strani, prehoda med obema stranema pa ni bilo. In je v približno 4 sekundah teme na odru, v samo polovici kostuma, letela čez oder na drugo stran," se spominjajo z nasmehi na obrazu.

Ime njihove skupine ni bilo izbrano 'kar tako'. Člani skupine so razkrili zgodbo, ki stoji za izborom imena. "Že od začetka naše ustvarjanje spremlja želja po boljšem svetu, po bolj empatičnem, vključujočem, prijaznem, sočutnem svetu. Predstava govori o tistih, ki jih radi spregledamo, ki so nam 'moteči', ker so drugačni ali drugače misleči kot mi. Ki jih odrivamo stran, jim včasih celo omejujemo življenjski prostor. V resnici pa bi lahko, če bi jim dopustili, obogatili naša življenja in nam razširili obzorja. To so oni."

Slovenija ima talent kot odskočna deska

ONI si želijo nastopov tudi v tujini. Radi potujejo, spoznavajo druge kulture in sprejemajo nove izzive. V šov Slovenija ima talent so se prijavili iz želje po večji prepoznavnosti in širjenju kroga občinstva. Točka, s katero se bodo predstavili na polfinalnem odru, je sicer, kot so zaupali, iz njihove predstave. "Ampak smo jo posebej za Talente preoblekli. Zdaj je polna iskrivih, osupljivih momentov, ki jih gledalec morda zgreši, ko jo prvič pogleda ... zato jo bo moral pogledati večkrat. Hi hi hi," dodajajo.