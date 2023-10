Padel je še Andrejev zlati gumb

Oder talentov je pokal pod težo izvrstnih nastopov, ki so se zvrstili drug za drugim: od petja do stand up točke in akrobacij ter navdihujočih zgodb. Priča pa smo bili tudi zlatemu gumbu Andreja Škufce, ki so ga povsem navdušili plesalci plesne skupine Oni.

Prvi je na oder stopil Jakob Močnik, stari znanec šova Slovenija ima talent, ki je na odru prepeval že leta 2021. Žirantom je povedal, da je od tedaj vadil in napredoval. Predstavil se je z neavtorsko pesmijo, opremljeno z njegovim avtorskim besedilom, ki je plod ljubezenskega razočaranja. Besedilo je namreč nastalo kar med vožnjo nad vlaku, potem ko ga je dekle naenkrat 'ghostalo' (ignoriralo op. p.). Njegovo petje je v občinstvu in žirantih vzbudilo čustva. "Jakob, ti si danes čisto drugačen," je bila pozitivne spremembe vesela Marjetka. Publika ga je nagradila z bučnim aplavzom, žiranti pa so ga s štirimi 'da' pospremili v naslednji krog.

Špela Sever iz Domžal je prva nosečnica na odru Slovenija ima talent. S svojim nastopom je dekle, ki se je pomerilo tudi na tekmovanju za Miss Earth, želelo razbiti mit, da so misice lahko samo lepe. Lado se je ob njenem petju raznežil, Marjetka pa se je spomnila na svoj nastop, ko je bila noseča. Vsi štirje žiranti so bili prijetno presenečeni nad njenim pevskim nastopom. Prejela je štiri 'da' in se uvrstila v naslednji krog. Potegavščina za žirante Sledila je točka Kantice. V smetnjaka oblečen pevski par se je predstavil z ekološko obarvano priredbo ponarodelega Čebelarja, kombinirano z raperskim vložkom. Ana je za izvirnost podelila 'da', Marjetka tudi, Andrej in Lado pa nista bila prepričana, da je to primerna točka za polfinale. Naposled sta se nastopajoča razkrila – znova sta bila na avdiciji neuspešna Peter in Sašo, voditelja, ki sta s točko simpatično potegnila žirante za nos.

icon-expand Kantici sta nasmejali Lada. FOTO: POP TV

Na oder so nato prišli Robotki Tehnoparka Celje. Teo in Eva sta bila na odru, izza odra pa ju je spremljala robotka Barbara. Robotka sta se predstavila, plesala, žiranti so se zabavali. Ana jima je dala 'da,' enako Andrej in Marjetka, le Lado se je odločil za 'ne'. Robotka sta napredovala v naslednji krog.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Žirantom se je s svojim talentom predstavila tudi Mia Čataković iz Kopra, ki je zapela Marjetkino pesem Tisoč let. Komaj 9-letna deklica je Marjetko očarala, prav tako tudi ostale žirante. Marjetkim 'da' in 'da' še ostalih treh žirantov so ji odprli pot v naslednji krog. "To mi je prav možgane izstrelilo v vesolje," je pokomentirala Mia. Sledil je tris 'zanimivih' kandidatov, ob katerih sta bili Ana in Marjetka kar malce zmedeni. Urban Vidmar iz severne Primorske je ob prihodu na oder popolnoma zmedel Ano in Marjetko s svojimi mišicami, nato pa še očaral s petjem. Ana se je spraševala, ali ima punco ali ne, Marjetka je raje gledala v mizo. Gašper Jakomin iz Ljubljane je bil naslednji, ki je pustil pečat na ženskem delu žirantske mize. Ano je spominjal na igralca, ko ga je Lado dregnil, pa je Gašper debato hitro prekinil, ko je omenil, da ima med publiko punco. Domen Brodarič iz Novega mesta je bil še tretji, ki je očaral dekleti z glasom in stasom. S štirikrat 'da' so se vsi trije uvrstili v naslednji krog.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Acro Connection sta zaljubljeni par, Alja in Matjaž, ki sta se na odru predstavila z acro točko. Skupaj trenirata še iz študentskih časov, štiri leta sta tudi par. Atraktivna točka s številnimi vrtoglavimi elementi je bila dovolj prepričljiva za žirante, publika pa ju je nagradila z bučnim aplavzom in stoječimi ovacijami. "Bila sta čuteča, bila sta ljubeča," je bila navdušena Ana. S štirimi 'da' sta se uvrstila v naslednji krog.

icon-expand Acro Connection sta izžarevala ljubezen in zaupanje. FOTO: POP TV

Naslednja je na oder stopila 18-letna Amadeja iz Selnice ob Dravi. Zaznamovala jo je družinska tragedija, ko ji je oče leta 2014 umoril mamo. Z očetom, ki je še v zaporu, nima stikov, njeno odraščanje pa je bilo vse prej kot običajno. K prijavi jo je spodbudila vzgojiteljica, ki ji je nudila podporo, ko jo je najbolj potrebovala. Zapela je čustveno nabito balado in z doživetim petjem naravnost navdušila vse v studiu. "Ti si diamantek v studiu. Pesem ni bila samo odpeta, ampak doživeta," je bila ganjena Marjetka. Same pohvale so ji podelili tudi ostali žiranti in Amadeja je tako postala še ena izmed nastopajočih, ki se je s tremi da (le Andreja ni povsem prepričala) uvrstila v naslednji krog.

icon-expand Amadejo je Marjetka primerjala z diamantkom. FOTO: POP TV

Še ena inspiracijska točka je sledila. Na oder je stopil 24-letni Elvis iz Ljubljane, ki se je predstavil s stand up točko. Elvis je skoraj slep in njegov namen, zakaj je prišel na oder Slovenija ima talent, je bil predvsem pokazati drugim, da se lahko tudi s hibo sledi sanjam. Z nizom šal na račun svojega vida je dodobra nasmejal občinstvo in žirante. V dveh minutah je prepričal vse štiri in se uvrstil v naslednji krog.

icon-expand Elvis, ki ima od rojstva težave z vidom, je navdušil s točko. FOTO: POP TV

Andrejev zlati gumb Sledila je prava energijska bombica – skupina Oni iz plesne šole Kazina iz Ljubljane. Sedemčlanska plesna skupina je z insertom iz svoje predstave uprizorila mini spektakel na odru. Lada je presenetil nabor elementov – od plesa do žongliranja, Marjetka in Ana sta se strinjali, da je bil to pravi šov.

Andreja so tako navdušili, da je pritisnil zlati gumb! Skupina Oni se je tako uvrstila neposredno v polfinale.

icon-expand Oni so si prislužili Andrejev zlati gumb. FOTO: POP TV

44-letni Boštjan Melanšek iz Velenja je že dvakrat nastopil v šovu Ljubezen po domače, nastopal je v seriji Gospod profesor, tokrat pa je stopil še na oder Slovenija ima talent. Boštjan prepeva od leta 2021, ko je spoznal žensko, ki se ukvarja s petjem narodnozabavne glasbe. Učiteljica verjame vanj. Kaj pa žiranti? Lado in Andrej sta mu pritisnila rdeči gumb že med izvajanjem točke, Boštjan pa ni prepričal niti deklet. Oder je zapustil s štirimi 'ne'.

icon-expand Boštjan ni prepričal žirantov FOTO: POP TV

Kot zadnja je na oder stopila 18-letna Sofia iz Rusije, ki v Sloveniji živi že tri leta. Sem se je priselila s starši in hrepeni po pevski karieri. Izbrala je zahtevno pesem pevke Bjork, It's Oh So Quiet. Odpela je povsem vživeto in popolno. "Fantastično izpeljano, vse je bilo popolno!" je bil komentar Lada. "Boljše od tega ne more biti," pa je pristavila Marjetka. Štirje 'da' in uvrstila se je v naslednji krog.

icon-expand Sofia je glasbeno točko izvedla popolno. FOTO: POP TV