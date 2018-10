Padla sta kar dva zlata gumba!

Občinstvo in zvezdniško žirijo je naslednja očarala 15-letna Lara Kramberger iz Cerkvenjaka pri Lenartu, ki poje že od malih nog, nastop pa je tokrat posvetila pokojnemu dedku in babici, ki sta jo navdušila nad petjem. 15-letnica je s svojim izvrstnim pevskim nastopom navdušila, saj je dokazala, da je nekaj posebnega in čarobnega. V njej je žirija prepoznala velik talent in potencial, zato so ji namenili štiri krat da.

Tretjo oddajo šova Slovenija ima talent je tokrat odprl 22-letni Tim Udovič iz Rakeka, ki se je predstavil s twirlingom – posebnim plesom, pri katerem potrebuje palico. "Nisi mažuretka, nisi ninjga, si pa car!" je točko ocenil Lado Bizovičar . Tim pa je za svoj zelo čuten in odličen nastop dobil štiri krat da in se uvrstil v naslednji krog.

Sledil je nastop 60-letnega upokojenca Andreja Miheliča iz Ljubljane, ki rad preizkuša meje zmogljivosti. Andrej ljubiteljsko vzgaja čilije, saj obožuje pekoče stvari. V svoji točki je predstavil svoje domače čili omake, med drugim tudi čili omako, ki so jo razglasili za najbolj pekočo omako na svetu. Tako imenovani "čili zmaj" je z najbolj pekočo omako iz čilija vrste Carolina Reaper tudi ogrožal svoje življenje, saj po zaužitju le-te večina potrebuje nujno medicinsko pomoč, na srečo je sam ni potreboval. Pri točki mu je pomagal voditelj Domen Valič, ki je s pokušino "obupal" že pri tretji omaki, medtem ko je "čili zmaj" Andrej spil cel kozarček. Kljub pogumu in vseh pekočih preizkušnjah Andrej s svojim talentom ni prepričal žirije, kot so v šali povedali, si želijo, da bi raje še naprej živel.



S svojim gimnastičnim nastopom sta prepričali tudi 19-letni plesalki na drogu, ki slišita na ime duo Kamikazete. Usklajenost, ritmičnost in čuten ples ob drogu so jima prinesli stoječe ovacije vseh v dvorani Opere in uvrstitev v naslednji krog šova talentov.

Da bo sedma, pravljična sezona šova Slovenija ima talent, polna zelo talentiranih nastopajočih, smo se prepričali že v prvi in drugi oddaji, vedno pa se najdejo tudi takšni, ki so na oder talentov v ljubljansko operno hišo prišli preizkusit srečo in talent. Čeprav so mlade pevke Veronika Detečnik, Nina Obradovičin Alja Klemenčičpri pevskih nastopih dale vse od sebe, nobena pa ni prepričala žirije. S svojim pevskim nastopom sta polovico žirije navdušila, druge polovice pa žal ne, prepričala pa sta Dominik & Marko Acoustic ter akrobatski duo Piko Jakob, ki je dobil tri krat ja.

Oder so zavzele tudi energične plesalke iz Idrije, ki plešejo pod imenom Revolution. Njihov cilj je, da s svojim plesom dajo gledalcem nekaj več in jih osrečijo. Talentirane plesalke, stare od 16 do 22 let, so popolnoma navdušile s svojim nastopom, dobile stoječe ovacije, v solze sreče spravile žirantko Ano Klašnjo in si na koncu prislužile prvi zlati gumb večera, ko sta jih z zlatimi lističi zasula prav voditelja Domen Valič in Sašo Stare, ki sta jima omogočila direktno uvrstitev v polfinale, kjer se bodo za voditelja pri naslednjem nastopu še toliko bolj potrudile.