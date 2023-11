Pantaloons po polfinalu s polno paro naprej: Nismo razočarani

Primorska skupina Pantaloons se je v tretji polfinalni oddaji Slovenija ima talent prebila med najboljše tri, uvrstitev v finale pa jim je za las ušla. Kljub temu fantje na izkušnjo gledajo zelo pozitivno in poudarjajo, da niso razočarani. V šovu so se ogromno naučili, odprla pa so se jim tudi marsikatera vrata in prepričani so, da so s tem veliko bližje temu, da se bodo lahko posvetili samo glasbi.

"Kljub temu, da nismo šli v finale, nismo razočarani," je takoj na začetku povedal David Nik Lipovac, član tria Pantaloons. "Izkušnja nam je ostala v zelo lepem spominu, vse smo dali od sebe. Bi rekel, da smo se kar prekosili," je dejal. Fantje na izkušnjo gledajo tudi na priložnost, iz katere se lahko veliko naučijo. "Dobili smo občutek, kako se znajdemo v produkcijsko zahtevnejših nastopih in televizijsko zahtevnejših situacijah," je prepričan bobnar skupine, ki je priznal, da so zdaj za nastop prvič pripravili tudi koreografijo. "Glede na razplet, nam vse skupaj sploh ni pustilo grenkega priokusa," je povedal. Po njegovih besedah je bilo pričakovano, da bodo izglasovali Ahmeda Kullaba. "Ahmed je zelo v redu, po razglasitvi smo se tudi malo pogovarjali in družili, tako, da res nimamo nobenih zamer," je priznal in dodal: "Dobili smo tudi podlago, da gremo s polno paro naprej."

icon-expand Fantje na izkušnjo gledajo tudi na priložnost, iz katere se lahko veliko naučijo. FOTO: POP TV

So fantje pričakovali, da bodo med najboljšimi tremi po glasovih gledalcev? "Luka je recimo rekel, da bomo, Aljaž je bil mnenja, da ne. Imeli smo mešane občutke. Sam sem najprej mislil, da bomo, potem pa, da ne bomo," je povedal. Sami točk ostalih nastopajočih pred polfinalno oddajo niso videli, zato niso vedeli, kaj pričakovati. Šele v ponedeljek so na televiziji videli, kako je vse skupaj izpadlo."Pred polfinalnim nastopom smo bili kar precej živčni, ker smo imeli tudi koreografijo, ki je pred tem nismo nikoli delali," je razložil občutke, ki so jih prevevali pred nastopom in ga primerjal z nastopom na avdiciji. "Veliko več je bilo za razmišljati, obenem pa smo morali tudi igrati in vložiti ogromno energije, saj imaš samo eno priložnost, ki je ne smeš zafrkniti," je dodal. Med samim nastopom so izjemno uživali, saj jim je tudi občinstvo dalo ogromno energije. "Ko sem vstal in videl občinstvo, mi je to prav pognalo kri po žilah," je priznal David Nik. "Uspeli smo si pričarati občutke, ki jih imamo na naših nastopih," je dodal.

icon-expand "Ko sem vstal in videl občinstvo, mi je to prav pognala kri po žilah," je priznal David Nik. FOTO: POP TV

Za nastop so si izbrali pesem Fredija Milerja Vedno si sanjala njega in pesem skupine Maneskin Zitti e buoni. "Za avdicijo smo izbrali več pesmi, nato pa smo se na podlagi tega, kar nam je bilo najbolj všeč, odločili, kaj bomo zaigrali. Za polfinalni nastop smo imeli Fredijevo pesem že izbrano, potem pa sva se z Aljažem vozila v avtu in si slučajno prepevala pesem Maneskinov. Takrat se nama je zazdelo, da bi bilo super, da jo vključimo in združimo dve pesmi," je odločitev o tem, kaj bodo predstavili povedal član skupine, ki jim je eden od žirantov Lado Bizovičar na avdiciji predlagal, da si jih želi slišati v eni od slovenskih pesmi.