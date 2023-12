Pantaloons se s polfinalnega odra Slovenija ima talent selijo v Stožice

Glede na to, da je Lado tako med avdicijsko oddajo kot v polfinalu več kot očitno užival v nastopu Pantaloons, so fantje iz skupine Pantaloons, David Nik Lipovac , Luka Belič in Aljaž Markežič povedali, da so vabilo potihem pričakovali. "Vendar nas je povabilo vseeno presenetilo, ker je k sodelovanju najprej povabil Mini DJ Akademijo in smo mislili, da je to-to," so povedali. "Pantaloonsi se veselimo nove priložnosti za izražanje naše kreative; sploh ko gre za nekaj novega, česar nismo nikoli prej delali. Predvsem nas navdušuje dejstvo, da bo to v največji dvorani v Sloveniji, pred najbolj številčno publiko doslej in da bomo imeli možnost delati direkt z Ladom." Glede priprav na nastop v Stožicah pravijo, da zaenkrat še intenzivno 'brainstormajo', vendar pa se bodo kmalu bolj konkretno lotili priprav na veliki nastop.

Na nastop na Talentih jih vežejo lepi spomini. "Vtisi so izjemni, nastop bo ostal v lepem spominu. Dali smo vse od sebe," so povedali. "Nas pa zanima, kaj bi pripravili za finale, če bi šli naprej... do kam bi šli." Čeprav jim preboj iz polfinala v finale ni uspel, pravijo, da šov še naprej spremljajo. "Konec koncev so to ljudje, s katerimi smo se tudi malce spoznali in nas zanima, kako se bodo odrezali." Konkretnega favorita pravijo, da nimajo. "Lahko rečem le, da nas najbolj zanimajo glasbene točke, ker nam je to seveda najbližje. To nedeljo navijamo Špelo. Res obvlada in imamo občutek, da lahko s harmoniko v Sloveniji pride daleč," je še dodal David Nik.